緬甸大選首日冷清！投票所「記者比選民多」 國際斥軍方虛假儀式

緬甸軍政府舉行28日政變5年後首場大選，仰光一名選民在投票站名冊中尋找自己的名字。國際觀察組織與民主人士批評，這場為期1個月的選舉缺乏合法性，實質上僅是將軍事統治「換殼轉型」的虛假儀式。（法新社） （記者陳成良攝）

在發動政變並引發長達5年的內戰後，緬甸軍政府於今（28）日啟動備受爭議的全國大選。儘管軍方將此舉定性為「回歸民主」的必要步驟，但投票首日現場氣氛冷清。西方外交官、聯合國人權官員一致譴責這場選舉，指控其為軍事統治「重新包裝」的虛假儀式。

據《法新社》報導，此次選舉採分階段進行，首輪投票於當地時間28日上午6時（台灣時間上午7時30分）在仰光、曼德勒及首都奈比多等軍方控制區展開。然而，前文人政府領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）仍身陷囹圄，其領導的「全國民主聯盟」（NLD）已遭解散，被禁止參選。

與2020年大選時投票所外長龍排隊的盛況形成強烈對比，28日仰光市中心的投票所顯得人煙稀少。在蘇雷佛塔（Sule Pagoda）附近的一處投票站，現場記者與工作人員人數甚至多於選民。根據《法新社》實測，在投票開始後的首個小時內，兩處投票所僅約100人參與投票。

內戰烽火未歇 逾 200 人因批評選舉遭訴

軍政府首長敏昂萊（Min Aung Hlaing）強調，選舉是實現國家和解的唯一途徑。然而，對於正在躲避戰火的民眾而言，這場選舉毫無意義。40歲的流離失所者莫莫敏（Moe Moe Myint）在曼德勒地區控訴：「軍隊摧毀了我們的生活，我們躲在叢林裡掙扎求生，怎麼可能支持這場選舉？」

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）直言，這場選舉顯然是在「暴力與鎮壓的環境下」進行。當局已起訴超過200名涉嫌「擾亂」選舉的人士。由於內戰持續，軍方承認全國有近5分之1的下議院選區無法舉行投票。

翁山蘇姬遠在英國的兒子阿里斯（Kim Aris）表示，他不認為母親會覺得這場選舉具備任何意義。反抗軍「人民防衛軍」（PDF）官員亦明確表示將繼續戰鬥，拒絕承認選舉的合法性。後續兩輪投票預計於明年1月進行。

