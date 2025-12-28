為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭深夜地震狂搖！水豚示範「台灣人反應」畫面曝光笑翻全網

    2025/12/28 10:14 即時新聞／綜合報導
    宜蘭農場「斑比山丘」水豚面對地震的反應相當可愛。（@bambiland.yilan授權提供）

    宜蘭農場「斑比山丘」水豚面對地震的反應相當可愛。（@bambiland.yilan授權提供）

    宜蘭外海昨（27）日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，全台有感，不少民眾在社群平台分享驚險瞬間。位於宜蘭冬山鄉的熱門農場「斑比山丘」也曝光園區監視器畫面，記錄水豚們面對強震時的反應，意外爆紅。

    「斑比山丘」在Threads貼出地震當下的監視器影片，只見劇烈搖晃下鏡頭不斷晃動，原本悠哉吃草的水豚們突然開始小跑步，彷彿想要避開震動。不過短短約3秒後，所有水豚幾乎同時放慢腳步、停下來觀察四周，畫面相當逗趣。園方小編也在貼文中表示，地震發生時保姆立刻查看監視器確認動物狀況，「水豚們有跑，但不多」。

    影片曝光後迅速在社群瘋傳，目前已累積近4萬人按讚、約100萬次瀏覽。網友紛紛留言笑說，「我覺得這篇會爆，像極了台灣人」、「從左邊跑到右邊已經展現我豚最大誠意」、「這個影片好值得收藏，園區監視器才有的獨家畫面，從來沒看過」、「關於地震台灣人跟水豚們一樣情緒穩定」、「我家的狗狗也是，有跑但不多」、「同時開始跑，然後同時停下來欸」、「片中出現的水豚，憑影片可以入籍台灣」、「第一次看到水豚動那麼快」。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播