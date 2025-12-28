宜蘭深夜地震狂搖！水豚示範「台灣人反應」畫面曝光笑翻全網

宜蘭農場「斑比山丘」水豚面對地震的反應相當可愛。（@bambiland.yilan授權提供）

宜蘭外海昨（27）日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，全台有感，不少民眾在社群平台分享驚險瞬間。位於宜蘭冬山鄉的熱門農場「斑比山丘」也曝光園區監視器畫面，記錄水豚們面對強震時的反應，意外爆紅。

「斑比山丘」在Threads貼出地震當下的監視器影片，只見劇烈搖晃下鏡頭不斷晃動，原本悠哉吃草的水豚們突然開始小跑步，彷彿想要避開震動。不過短短約3秒後，所有水豚幾乎同時放慢腳步、停下來觀察四周，畫面相當逗趣。園方小編也在貼文中表示，地震發生時保姆立刻查看監視器確認動物狀況，「水豚們有跑，但不多」。

影片曝光後迅速在社群瘋傳，目前已累積近4萬人按讚、約100萬次瀏覽。網友紛紛留言笑說，「我覺得這篇會爆，像極了台灣人」、「從左邊跑到右邊已經展現我豚最大誠意」、「這個影片好值得收藏，園區監視器才有的獨家畫面，從來沒看過」、「關於地震台灣人跟水豚們一樣情緒穩定」、「我家的狗狗也是，有跑但不多」、「同時開始跑，然後同時停下來欸」、「片中出現的水豚，憑影片可以入籍台灣」、「第一次看到水豚動那麼快」。

