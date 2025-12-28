新北捷運系統檢測無異常 今正常營運

昨晚間11點多發生地震，一度造成捷運環狀線暫停營運，今天已恢復正常行駛。（記者賴筱桐攝）

昨（27日）晚11點5分宜蘭縣外海發生規模7.0地震，北部感受到強烈搖晃，新北大眾捷運公司和新北市捷運工程局經過巡檢，確認捷運系統的設施、設備和相關工程都沒有受損，目前均正常營運。

昨晚地震發生後，雙北一陣天搖地動，捷運環狀線一度暫停營運，工作人員下軌道步巡，淡海及安坑輕軌也以列車慢速巡軌，逐步清查設施。

新北捷運公司表示，地震發生當下環狀線收到5級警報，因此啟動標準作業程序暫停營運，由站務人員引導旅客下車、出站，採用公車接駁方式運行，工程人員隨即展開各項設施檢測，確認皆無受損，列車恢復正常營運，今天上午6點第1班車準時發車。

針對淡海輕軌、安坑輕軌，新北捷運公司說，地震發生當下收到4級警報，依標準作業程序，列車慢速巡軌，經檢測設備無異常，目前也正常行駛。

新北市捷運局說明，地震並未造成捷運系統災損，施作中的工程一切正常。

昨晚地震發生後，淡海輕軌、安坑輕軌以列車巡軌的方式檢視有無設備異常。圖為淡海輕軌。（記者賴筱桐攝）

