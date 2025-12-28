宜蘭外海7.0強震震動府院 賴清德、卓榮泰曝溝通經過

總統賴清德28日出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章頒獎典禮」，上台致詞。（記者塗建榮攝）

客委會今天舉辦「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」，邀請總統賴清德與行政院長卓榮泰擔任嘉賓，由於昨深夜宜蘭外海才發生芮氏規模7.0強震，全台有感，賴總統於活動致詞時也提到，感覺很像921，也馬上與卓院長通電話，所幸未有重大災情，天佑台灣。

該起地震發生於昨晚11點05分，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里，地震深度為72.8公里，最大震度4級，地震成因與菲律賓海板塊向北隱沒而碰撞歐亞板塊有關，也是繼民國88年921和去年0403大地震後，26年來第3起達到規模7的地震。賴卓2人今出席頒獎典禮致詞時，也相繼還原地震發生後的處置與溝通經過。

卓榮泰提到，昨天晚上地震時收到國家級警報，感到非常的忐忑不安，因此在最短的時間，經與內政部、消防署、交通部、桃機以及台電公司分別做了最快的瞭解，在掌握各地方沒有大的狀況之下，才趕快跟總統報告，總統也很快來電再度詢問，並做了包括繼續詳細去觀察各地是否有任何重大災情，以及共同出席今天頒獎典禮等2項指示，真的是天佑台灣。

賴清德則表示，昨晚地震讓大家都嚇了一跳，自己馬上跟卓院長通電話，了解各地災情，因為這個地震來得又快又急，且震得大，有點像921地震的感覺。而921地震那天自己剛好也在台北，準備隔天質詢行政院，所以感覺不妙，擔憂有災情，但慶幸天佑台灣，震央在宜蘭外海且深度73公里，各地未傳出重大災情，今天才能來與各位一起參加活動，感覺真好。

此屆客委會「客家貢獻獎」共13位得主，其中最高榮譽「特別貢獻獎」分別將頒給台北圓山大飯店董事長葉菊蘭、知名自然生態攝影家徐仁修，以及人權教育推廣者陳欽生等3人，表彰他們為台灣社會的貢獻。而2名「終身貢獻獎」得主分別是巴西資深僑領張永西、陽明交通大學客家學院前院長張維安，今接受表揚。

