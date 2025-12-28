為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    回歸縣府前廣場 苗栗元旦升旗送好禮

    2025/12/28 10:15 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣政府將於明年元旦早上7點半，於縣府第一辦公大樓前廣場舉辦「馬年旗開旺 苗栗願景亮」升旗典禮。（圖由縣府提供）

    苗栗縣政府將於明年元旦早上7點半，於縣府第一辦公大樓前廣場舉辦「馬年旗開旺 苗栗願景亮」升旗典禮。（圖由縣府提供）

    迎接2026，苗栗縣政府將於明年元旦早上7點半，於縣府第一辦公大樓前廣場舉辦「馬年旗開旺 苗栗願景亮」升旗典禮，準備有國旗帽、小國旗發放，及iPhone 17 256G、智慧電視、無線吸塵器、智能氣炸鍋、平板電腦等摸彩獎品，歡迎鄉親參與。

    苗栗縣政府舉辦元旦升旗典禮行之有年，過往皆在縣府第一辦公大樓前廣場辦理，縣長鍾東錦上任後，陸續移師竹南運動公園、苑裡體育場辦理，方便苗北、苗南鄉親也能就近參加，明年元旦將再回歸縣府前廣場。鍾東錦代表縣府團隊誠摯邀請縣內各機關、團體、單位及縣民朋友們，踴躍前來縣府廣場齊唱國歌、揮舞國旗，一起迎接2026年第一道曙光。

    縣府表示，升旗典禮預計將於明年元旦當天早上6點起定點發放國旗帽、小國旗及摸彩券1人1張、發完為止。獎品有iPhone 17 256G、大尺寸智慧電視、無線吸塵器、智能氣炸鍋、平板電腦等多項優質大獎，共計15個獎項、111個摸彩品，歡迎鄉親朋友參加。

    另，大湖鄉公所迎接新的一年，元旦上午6點30分在大湖國中舉辦升旗典禮暨健行活動，鄉長黃惠琴邀請鄉親在元旦當天，一同向國旗致敬，為國家祝福，也為自己許下一個嶄新的開始。凡成人參加者將致贈急救包及早餐一份，數量有限，送完為止。

    縣府準備有國旗帽、小國旗發放，及iPhone 17 256G、智慧電視、無線吸塵器、智能氣炸鍋、平板電腦等摸彩獎品。（圖由縣府提供）

    縣府準備有國旗帽、小國旗發放，及iPhone 17 256G、智慧電視、無線吸塵器、智能氣炸鍋、平板電腦等摸彩獎品。（圖由縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播