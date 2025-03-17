新科白委質詢超爆笑！14奈米講成「14米」 網：原來台積在開發鋼彈

2025/03/17 23:50

白委劉書彬（左）今在立院質詢國科會主委吳誠文（右），誤將單位「奈米」講成「米」。（擷取自Threads）

日本橫濱18米高的1比1鋼彈模型。（資料照，取自橫濱鋼彈工廠活動官網）

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨不分區立委劉書彬今天在立法院質詢國科會主委吳誠文時，誤將晶片單位「奈米（nm）」說成「米（m）」，一度誤稱「12米」、「14米」晶片。事件曝光後，成為網友群嘲對象，遭狠酸「原來台積電已經在開發鋼彈嗎」（因14米近5層樓高）、「比巴士還大」。

吳春城因「壯世代」商標爭議請辭民眾黨不分區立委，劉書彬2月遞補。劉書彬今天立院質詢即因單位錯誤、邏輯混亂，引起質疑。她簡報中明明寫著「12至28奈米製程」，卻誤講成「12米」、「14米」，現場尷尬氣氛藏不住。網友直言「聽她質詢好累」、「我們國科會主委一臉淡定的表情，肯定是在憋笑吧」。

網友留言開酸，「她到底是誰？」「車用晶片12米，巴士都塞不下啊」、「14米切割技術，找小小兵來切都沒問題」、「這麼大晶片要用耕耘機刻吧」。另有網友調侃「她是在講美墨邊境圍牆的高度嗎」、「米是長度還是食物？」有人諷刺「民眾黨的水準真的讓人不意外，還要我們納稅供養」。

更有網友直批，「科技問題不能找專業一點的立委問嗎」、「這就是沒做功課還硬上台的結果」、「看她質詢就像在聽賣玉珍（白委麥玉珍），耳朵有夠痛」、「單位差十億倍，這也叫國會議員？」有的搞笑說，「她其實是要秀她的潛水知識？」砲火相當猛烈。

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