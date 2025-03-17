志工掃街被反對民眾打頭 新店、雙和罷團聲明：暴力零容忍

「拔羅波」上午到中和區景新市場快閃掃街，卻遇到反對民眾攻擊頭部。新店、雙和罷團當晚報警，並發布聯合聲明。（記者陳奕劭翻攝）

2025/03/17 20:20

〔記者陳奕劭／新北報導〕罷免國民黨立委羅明才團隊「拔羅波」昨天（16日）上午到中和區景新市場快閃掃街，2名志工遭到反對民眾攻擊頭部，發生多次肢體推擠，就醫檢查發現志工頭部有輕微外傷，決定報警並提告。「拔羅波」與中永和罷團強調，「暴力零容忍」，呼籲各政黨約束支持者，停止煽動對立。

新店、雙和罷團聲明表示，「拔羅波」團隊昨天上午到中和區景新市場快閃掃街，2名女性志工遭到反對民眾攻擊頭部，發生多次肢體推擠，其中一名志工頭部不適，完成連署排班後就醫檢查，發現頭部有輕微外傷，其餘身體無大礙，「拔羅波」事發當晚與雙核罷免團隊代表陪同當事志工，至中和分局秀山派出所報案提告。

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新店、雙和罷團指出，任何形式的暴力行為，都是對民主價值的踐踏，只會引起更大的社會反感，若試圖妨害他人選舉或罷免，或在公共場合暴力或辱罵，可能面臨最高5年有期徒刑，暴力無法解決問題，反而撕裂社會，歡迎基於理性、務實與包容的討論，但對於任何形式的暴力行為絕對「零容忍」。

新店、雙和罷團呼籲，各政黨應公開表態，明確反對任何暴力，並確保支持者不以威脅、恐嚇或人身攻擊的方式表達意見。領導者應帶頭促進社會對話，而不是縱容仇恨與衝突。罷團強調，暴力無法解決問題，只會加深社會對立，請所有關心社會的人勇敢發聲，讓社會回歸理性討論的正軌，共同維護民主核心價值。

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