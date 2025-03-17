中配「揮五星旗喊統一」被約談痛哭賣慘！八炯直呼：硬要噁心

中配小微因被移民署約談，拍片緊急澄清，不過仍在大吃台灣豆腐。（擷取自八炯threads）

2025/03/17 19:23

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為應對中國對台灣的滲透及間諜活動威脅，總統賴清德召開國安高層會議回應，「鼓吹戰爭、仇恨和強暴罪刑、傷害自己的國家與國人不是『言論自由』」而近期又有「亞亞在台灣」因公然鼓吹武統言論，被移民署限期10天內離境，讓眾多中配公開改口澄清，不過八炯抓到一名中配的「2點說法」，仍在大吃台灣豆腐，直呼「還是硬要噁心」。

八炯在社群平台threads分享，舔共中配「小薇」拍片回應稱，感謝八炯的關心並鞠躬道謝，隨後又痛哭賣慘求移民署放過他，更說「對台灣人的人情味很失望」，沒人跟他說不能舉五星旗統一台灣，以後不敢了，讓八炯十分傻眼，「看到了嗎？還是硬要噁心一下說台灣同胞，沒錯」。

請繼續往下閱讀...

八炯在影片中指出，小微拍片訴苦出門買菜被罵「滾回中國」的遭遇，澄清自己是在中國平台揮舞五星旗卻被搬到YouTube才曝光，認為是被造謠抹黑。八炯也痛批，「你拍舉五星旗，然後說以中華人民共和國五星旗的立場來統一中華民國，統一台灣給中共控制，然後我們把你這件事情、在抖音上的事情給曝光出去，這個叫做斷章取義？你到底懂不懂什麼叫做抹黑？」

小微在影片中稱，「我來台灣，我愛我的愛人，我也愛上了台灣這座城！」，沒想到被八炯抓到重點，「台灣是一座城啊？」，並認為，不是不能喊「我是中國人」，而是那些威脅、支持武統的言論已經踩線，如果想要取得台灣護照，怎麼可以有如此分裂的價值觀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法