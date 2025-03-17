國台辦證實富察2/17判刑 學者轟：秘密審判把人拿來祭旗

八旗文化總編輯「富察」李延賀被中共「秘密起訴」求處重刑。中國國台辦今日回應，富察一案於2025年2月17日在上海一審公開宣判，但未說明判決結果。（圖取自臉書）（記者陳鈺馥攝）

2025/03/17 17:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕八旗文化總編輯「富察」李延賀，日前被中國最高人民檢察院當成重大危害國家安全案件。本報昨日披露，富察已被中共「秘密起訴」求處重刑。中國國台辦今日回應，富察一案於2025年2月17日在上海一審公開宣判，但未說明判決結果；學者痛批，「秘密起訴」、「秘密審判」把人拿來祭旗。

據了解，來台多年、具滿族血統的富察已取得台灣身分證，2023年3月返回上海辦理註銷中國「戶籍」時，遭中共國安單位「秘密拘捕」，被捕原因主要是八旗文化出版許多違背中共史觀，以及與中共意識型態相左的書籍，被中共指控涉犯煽動分裂國家犯罪。

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國台辦發言人陳斌華表示，上海市人民檢察院第一分院指控李延賀犯煽動分裂國家罪一案，上海市第一中級人民法院經依法公開開庭審理，於2025年2月17日一審公開宣判。

陳斌華聲稱，「法院嚴格依法審理案件，充分保障了李延賀及其辯護人依法享有的各項訴訟權利」。

回顧富察被捕至今逾2年，國台辦今日回應之前，中共官方從未公開審判進度，只有最高檢副檢察長在今年2月一場新聞發布會提及，宣稱該案是重大危害案件。

對此，成功大學政治系教授洪敬富今日受訪表示，中國司法沒有獨立性，只是為了服務當前政治，「秘密起訴」、「秘密審判」無法禁得起檢驗，這種審判過程無法辦法被外界監督，只是凸顯中國司法無法以昭公信，而這種「秘密審判」只為恫嚇台灣民眾。

洪敬富批評，國台辦所謂的公開宣判，不像台灣可以聆聽宣判，只是中共拿來說嘴他們也有公開審判，這種高度政治案件，其實就是「秘密審判」，外界從來就不知道進度，也看不到判決書，但中共又不願承認是「秘密審判」，因為中共知道這種判決是不能取信於人民，只服膺政治需求而判刑，在「反分裂國家法」20週年之際，把人拿來祭旗。

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