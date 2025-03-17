詹江村翻舊照「鄭文燦時代永豐高中學生穿解放軍迷彩」 綠議員：穿的是國軍舊迷彩

國民黨議員詹江村翻出2017年草漯國中隔宿露營活動也穿同一套，質疑「當時可是鄭文燦執政時代」，時任議員的王浩宇怎麼就不說統戰進入校園了。 （擷取自詹江村臉書）

2025/03/17 17:16

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市立永豐高中國中部2年級隔宿露營活動，前桃園市議員王浩宇指學生穿解放軍迷彩服，並比出疑似少年先鋒隊手勢，桃園換國民黨執政，統戰就進入校園了；國民黨議員詹江村翻出2022年永豐高中高一公民訓練、2017年草漯國中隔宿露營活動也穿同一套，質疑「當時可是鄭文燦執政時代」，時任議員的王浩宇怎麼就不說了呢。

不過，議員魏筠、黃瓊慧也在臉書反擊，2022年永豐高中高一學生，當時穿的是國軍舊式大迷彩，並非解放軍迷彩，現在會出現爭議，就是學生穿著中國解放軍迷彩。

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永豐高中國中部2年期隔宿露營活動，校方將活動照片PO上臉書，王浩宇指出，學生身上穿的竟然是中國解放軍軍服，還比出中國少年先鋒隊敬禮手勢，質疑桃園市換了國民黨執政後，統戰就進入校園了。

事件引發外界議論，桃園市綠營議員也轉發照片，議員魏筠質疑「這是哪一國的公民訓練？加強全民國防教育，教育局應落實督導責任」。

詹江村翻出2022年永豐高中高一公民訓練、2017年草漯國中宿營活動照，學生也穿著同一套迷彩服，批王浩宇、綠營議員這次翻車翻得很徹底，同樣一套衣服，學生在前市長鄭文燦執政時期就穿過，「那時候你們怎麼不出來說話」，尤其發文的王浩宇在2017年還是議員，「怎麼鄭文燦執政時你不說話，自己當市議員時也不說話，換了張善政執政、自己被罷免，就出來刷存在感」，且學生說比的是鹹蛋超人手勢，不是先鋒隊敬禮手勢，若綠營這麼在乎敵我意識，怎麼還會發生民進黨高雄市立委許智傑送解放軍步槍獎盃之事。

事件後校方已關閉臉書並澄清，當天進行漆彈射擊活動，迷彩服是由旅行社提供的服務，10多年來皆是如此，全桃園市甚至全國大多數學校亦然，迷彩服款式目前並無相關規定，手勢則是各班創意發想，避免照片千篇一律，基本上以班級數字發想，該動作並非敬禮，也無任何政治意涵。

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