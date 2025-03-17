為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    詹江村翻舊照「鄭文燦時代永豐高中學生穿解放軍迷彩」 綠議員：穿的是國軍舊迷彩

    國民黨議員詹江村翻出2017年草漯國中隔宿露營活動也穿同一套，質疑「當時可是鄭文燦執政時代」，時任議員的王浩宇怎麼就不說統戰進入校園了。 （擷取自詹江村臉書）

    國民黨議員詹江村翻出2017年草漯國中隔宿露營活動也穿同一套，質疑「當時可是鄭文燦執政時代」，時任議員的王浩宇怎麼就不說統戰進入校園了。 （擷取自詹江村臉書）

    2025/03/17 17:16

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市立永豐高中國中部2年級隔宿露營活動，前桃園市議員王浩宇指學生穿解放軍迷彩服，並比出疑似少年先鋒隊手勢，桃園換國民黨執政，統戰就進入校園了；國民黨議員詹江村翻出2022年永豐高中高一公民訓練、2017年草漯國中隔宿露營活動也穿同一套，質疑「當時可是鄭文燦執政時代」，時任議員的王浩宇怎麼就不說了呢。

    不過，議員魏筠、黃瓊慧也在臉書反擊，2022年永豐高中高一學生，當時穿的是國軍舊式大迷彩，並非解放軍迷彩，現在會出現爭議，就是學生穿著中國解放軍迷彩。

    永豐高中國中部2年期隔宿露營活動，校方將活動照片PO上臉書，王浩宇指出，學生身上穿的竟然是中國解放軍軍服，還比出中國少年先鋒隊敬禮手勢，質疑桃園市換了國民黨執政後，統戰就進入校園了。

    事件引發外界議論，桃園市綠營議員也轉發照片，議員魏筠質疑「這是哪一國的公民訓練？加強全民國防教育，教育局應落實督導責任」。

    詹江村翻出2022年永豐高中高一公民訓練、2017年草漯國中宿營活動照，學生也穿著同一套迷彩服，批王浩宇、綠營議員這次翻車翻得很徹底，同樣一套衣服，學生在前市長鄭文燦執政時期就穿過，「那時候你們怎麼不出來說話」，尤其發文的王浩宇在2017年還是議員，「怎麼鄭文燦執政時你不說話，自己當市議員時也不說話，換了張善政執政、自己被罷免，就出來刷存在感」，且學生說比的是鹹蛋超人手勢，不是先鋒隊敬禮手勢，若綠營這麼在乎敵我意識，怎麼還會發生民進黨高雄市立委許智傑送解放軍步槍獎盃之事。

    事件後校方已關閉臉書並澄清，當天進行漆彈射擊活動，迷彩服是由旅行社提供的服務，10多年來皆是如此，全桃園市甚至全國大多數學校亦然，迷彩服款式目前並無相關規定，手勢則是各班創意發想，避免照片千篇一律，基本上以班級數字發想，該動作並非敬禮，也無任何政治意涵。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播