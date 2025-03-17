罷綠案待補件卻有二階連署書 中選會：自製連署格式恐涉偽造文書罪⁠

國民黨籍新北市議員江怡臻轉發的「芭樂綠」網站，內有「取得罷免連署書」、「瞭解罷免收件地點」、「連署教學與注意事項」外，另也提供下載民進黨立委第二階段罷免提議書。（記者李文馨翻攝）

2025/03/17 17:44

〔記者李文馨／台北報導〕全台有35席泛藍立委罷免案進入二階連署，綠營罷免案全數待補件，為抵制大罷免潮，藍營推出「芭樂綠（諧音罷了綠）」網站，設有8個民進黨立委第二階段罷免連署書。對此，中選會副主委陳朝建今（17）日受訪表示，若自行製作二階連署格式，除了構成偽造公文書之刑事罪責外，也可能構成妨害選舉罷免等相關刑事罪責，且若未依「規定格式」提出，選舉委員不予受理。

根據國民黨籍新北市議員江怡臻轉發的「芭樂綠」網站，內有「取得罷免連署書」、「瞭解罷免收件地點」、「連署教學與注意事項」外，另也提供下載罷免民進黨立委吳沛憶、吳思瑤、李坤城、張宏陸、蘇巧慧、吳琪銘、伍麗華、陳瑩等綠委的第二階段罷免連署書。

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記者詢問中選會，罷免案提議領銜人如一階提議尚在依法補提程序中，或依法尚在一階查對或一階補提查對進行程序中者，可否自行製作二階的罷免連署格式，先行徵求連署。

陳朝建對此回應，罷免案提議領銜人如一階提議尚在依法補提程序中，或依法尚在一階查對或一階補提查對進行程序中者，尚無法進行二階的罷免連署。因二階連署格式，只能由選務機關發給。也就是說，程序上須經符合一階門檻後，選務機關則會依法依規發給公函，通知提議領銜人領取二階格式，其始得對外進行二階連署。

陳朝建指出，若其自行製作二階連署格式，則會構成偽造公文書之刑事罪責外，也會因違反「公職選罷法」規定而可能另構成妨害選舉罷免等相關刑事罪責，若任何人發現的話，都可報請檢調司法機關依法偵辦之。

陳朝建強調，請各該罷免案提議領銜人還是應依法依規於領取選務機關所發給的二階連署「規定格式」後，再徵求二階連署，以避免觸法。否則，如其製作連署人名冊格式之標題、文字或字體、各欄次序或長寬等等，與其向選舉委員會所領取之格式不符者，除應負刑事責任外，也屬未依「規定格式」提出，依現行「公職選罷法」規定，選舉委員會則不予受理。

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