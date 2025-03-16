言論自由並非毫無底線 來看越南如何封殺中共大外宣！

中國絨毛玩偶「娃三歲」因額頭處黃色布料造型被認為涉及中國宣示南海主權的「九段線」，遭越南清查。（圖翻攝自越南國內市場發展管理局官網）

2025/03/16 18:25

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中國霸王茶姬「九段線」惹怒數萬越南網友 分店還沒開就被群起抵制

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李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在抖音擁有超過44萬人追蹤的中配網紅劉振亞（暱稱亞亞），因過去時常在社群鼓吹武力統一台灣，遭移民署廢止依親居留許可，多名同樣在宣揚武統言論的中配也相繼被約談，事後亞亞搬出言論自由為自己辯駁，國民黨立委王鴻薇、翁曉玲等人也跳出來聲援亞亞，甚至反過來譏諷賴政府「言論審查」。對此，不少學者、律師、KOL都發聲強調言論自由並非毫無底線，政治工作者周軒也分享近期越南封殺中共大外宣的案例，引發討論。

周軒今天（16日）透過臉書分享周軒也分享近期越南封殺中共大外宣的案例，提到中國長期在南海與越南、菲律賓等國存在「九段線（越南稱牛舌線）主權爭議」，而越南一直以來都禁止境內出現任何形式的「九段線」象徵，只要有類似疑慮，都會遭抵制。

該國工商部下轄市場發展管理局本月12日更下令，要求加強檢查內容或圖像涉及越南領土主權的玩具與其他產品，來自中國的絨毛玩偶「娃三歲」就因臉上有類似「九段線」的設計被禁止販售。事實上，「娃三歲」去年5月起就在越南販售，在當局有所動作前，就被消費者指出疑慮並發起抵制，越南不少廠商、網紅都自主停止與「娃三歲」的中國製造商合作。

越南市場發展管理局局長陳友靈（Tran Huu Linh）還警告，任何印有容易讓人聯想到「九段線」的產品都違反越南現行法律規定，恐影響國家安全與領土主權，一些企業或單位擅自進口相關商品至越南銷售，管理單位展開清查若發現有「錯誤圖像或象徵」，將依規定處罰並沒收。

周軒表示，分享該案例「給那些覺得中配亞亞鼓吹中國武力統一台灣的言論是『言論自由』的人參考一下。雖然越南也是個共產國家，不過面對旁邊那個中國動不動吃他們豆腐的行為，人家可是態度堅決的很！」

另外，周軒也轉發時常分享越南商業投資、經濟趨勢等資訊的網紅「越南中年大叔Chú Ben」的貼文，提到中國手搖飲連鎖品牌「霸王茶姬」最近宣布要在越南開首家分店，但品牌官方APP中出現「九段線」地圖，引爆越南網路輿論怒火，門市還沒開幕就掀起抵制潮。

Chú Ben表示，「霸王茶姬還沒開幕，為何已經被全越南封殺？各位朋友，你們說說看，現在開間手搖飲店容易嗎？設備要準備，員工要訓練，還得打廣告吸引客人對吧？結果，這家來自中國的手搖飲連鎖霸王茶姬，還沒正式開幕，已經把自己玩壞了！」

「霸王茶姬APP出現中國單方面畫的九段線地圖，這不是擺明來越南開店，還要當場『示威』嗎？你來做生意，還踩著地主國的主權在跳舞，這是吃飽太閒嗎？雖然霸王茶姬趕緊從 Google Play 和 App Store 趕緊下架了這款APP，但這種事後才補救的行為，根本無法平息越南人的怒火……全網都在喊：別讓這家店開幕！」

Chú Ben直言，「這根本不是一個『小錯誤』，這可是涉及國家主權的大問題！想來越南做生意？踩錯紅線，別怪市場翻臉！有些企業來越南開店，卻連最基本的市場規則都搞不清楚，結果還沒開幕就被全面抵制。霸王茶姬這波操作，就是活生生的例子，這不是技術錯誤，而是原則問題！九段線對越南來說是絕對不能碰的紅線，踩上去就等於自毀前程。」

「來這裡做生意，最基本的尊重要有。別以為搞個促銷就能讓消費者買單，這不是幾杯奶茶能解決的事，而是踩到了越南人的底線。想賺錢，先學會尊重市場，否則還沒開業就提前出局！做生意不是這樣做的，越南人也不是好惹的！霸王茶姬這波操作，只能說是『還沒開幕就先送自己上西天』，這年頭，想賣杯奶茶，可不是光有好茶就行，還得長點腦子！」

中國手搖飲連鎖品牌「霸王茶姬」官方APP中出現「九段線」地圖，引爆越南網路輿論怒火。（圖翻攝自Chú Ben臉書）

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