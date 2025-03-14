中國娃娃「頰」帶九段線 越南嚴查

中國絨毛玩偶「娃三歲」因臉部圖案疑似涉及中國宣示南海主權的「九段線」，遭越南清查。（取自越南國內市場發展管理局官網）

2025/03/14 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕越南媒體十三日報導，不甘主權領土被吃豆腐，越南政府已加大打壓來自中國的絨毛公仔「娃三歲」（Baby Three）力道，下令嚴格清查與開罰這款一度在越南大賣的中國公仔，理由是該公仔的臉上畫有疑似北京當局宣示擁有南海主權、但不為包括越南等諸多南海周遭國家承認的「九段線」圖案。

報導中指出，越南工商部下轄的國內市場發展管理局十二日發文給各省市管理支局，要求加強檢查其內容或圖像涉及越南領土主權的玩具與其他產品。市場發展管理局還在官網首頁張貼公告，並在所附「娃三歲」照片打上一個大叉。中越的南海主權聲索互有重疊，越方向來禁止境內有任何形式的「九段線」。二○二三年，好萊塢電影「Barbie芭比」就因被越南當局認定片中有九段線而遭封殺。

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疑藉公仔圖案 吃越南主權豆腐

根據了解，「娃三歲」二○二四年五月起在越南透過線上線下管道以盲盒形式販售，公仔臉上各有不同圖案，但近日遭舉報稱部分公仔臉上的圖案類似「九段線」，引發消費者抵制拒買，廠商、網紅停止與「娃三歲」的中國製造商合作，越南當局更因此警鈴大作。

市場發展管理局建議各支局加強與電商平台配合，並掌握各地方的情況，積極規劃清查，根據規定嚴格處理侵犯越南領土主權的組織與個人。該局局長陳友靈表示，各種印有「九段線」的產品違反越南現行法律規定，影響越南的國家安全與領土主權，近期一些企業或單位擅自進口商品至越南銷售，卻未清楚注意到商品上面的圖像；管理單位將前往檢查，若發現有錯誤圖像，將依規定處罰並沒收。

數據分析平台的統計與報告顯示，去年下半年在蝦皮等卅個線上平台賣出近廿九．三萬個「娃三歲」相關產品，越南雖直到去年九月才掀起「娃三歲」熱潮，但去年全年營收達四○六億越南盾（約五二五六萬台幣）。

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