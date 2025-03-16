中國霸王茶姬「九段線」惹怒數萬越南網友 分店還沒開就被群起抵制

霸王茶姬在越南首間分店尚未開幕，就因APP出現九段線地圖而被群起抵制。（擷取自臉書）

2025/03/16 14:15

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國手搖飲連鎖品牌「霸王茶姬」在全球超過6000家門市，近日宣布將登陸越南設立首家分店，但門市還沒開幕便陷入爭議。由於品牌官方APP中出現「九段線」地圖，遭越南網友強烈反彈，並在社群平台上掀起抵制潮，甚至有數萬人對其臉書粉專的貼文按下憤怒表情。

綜合越南媒體報導，3月14日晚間，越南網路爆出霸王茶姬APP的登入畫面竟出現「九段線」地圖，隨即引發大量越南網友不滿，紛紛湧入霸王茶姬的臉書粉專，批評該品牌並發起抵制行動，並在每則貼文下留言狂刷「怒」的表情。僅3月14日的一篇貼文，就有3.2萬人表達憤怒。

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儘管霸王茶姬事後緊急下架APP，但在其他地區版本的APP仍顯示九段線地圖，讓越南人的怒火越燒越烈。

越南和中國在南海領土主權上存在爭議，近年來更因此接連產生摩擦，越南政府一直強烈反對「九段線」的出現，並對相關地圖採取嚴格管控。美國Netflix的間諜劇集《松樹谷》因為出現帶有「九段線」的南海地圖在越南被下架；2023年，好萊塢電影《芭比娃娃》也因類似原因未能在越南上映。

此外，中國絨毛玩偶「娃三歲」（Baby Three）臉上疑似畫著九段線，越南當局要求進行全國清查，並對侵犯越南主權的玩偶生產及銷售單位進行嚴格處置。

霸王茶姬近日宣布將在越南開設首家分店。（本報合成，擷取自CHAGEE Vietnam/FB）

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