傅崐萁指司法迫害 王定宇酸：扯「賴清德」不會讓犯人變清白

民進黨立委王定宇。（資料照）

2025/03/16 17:08

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁被告發「競選小物案」，檢調14日發動搜索、約談行動，傅則喊冤，並於今日在花蓮舉行記者會批評總統賴清德：「用司法的手段追殺國會領袖。」對此，民進黨立委王定宇表示，遇到司法就喊「賴清德」，救不了任何違法的人；證據到哪就辦到哪，硬要牽扯政治言辭一點意義都沒有。

傅崐萁今在國民黨花蓮縣黨部舉行記者會，縣長徐榛蔚、多名議員、地方組織等都出面相挺。對於近日爭議，傅依舊沒有正面回應，卻批評賴清德說：「國家已經要準備回復軍事統治、甚至軍事審判、戒嚴、挑起兩岸的戰爭，用司法的手段追殺國會領袖，他絕對不畏任何強權的威迫。」

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王定宇指出，傅崐萁因修容組案，其職工宿舍被搜索，此案最低層次可能是申報不實，更嚴重的是，這一些提供給國民黨立委的修容組，到底是誰付的錢？從中國進口到台灣，再分到國民黨立委手上，這些相當金額的物資，若買單的是中國政府，若出錢的是中共人事物，那其中就有涉及「反滲透法」及相關法令。

王定宇說，此案目前偵辦中，尊重司法檢調，根據證據、勿枉勿縱，有罪就辦，沒有罪就還人家清白，但很有意思的是，傅崐萁和他身邊的人卻出來呼天喊地，說是政治辦案、是賴清德迫害他們；坦白講，遇到司法就喊「賴清德」，救不了任何違法的人。

他強調，台灣司法走向獨立已相當長的時間，認為總統可以操弄司法的話，坦白講，民進黨也有多位重要人士，因為司法案件正在偵辦當中，甚至於起訴，所以在偵辦藍綠白的政治人物當中，其實是根據證據、根據事實，各黨派都有相關涉案的人被偵辦中，喊「賴清德」3個字，不會讓犯人更清白。

王定宇也說，這個案子更有趣的是，明明當時去查出這些資料，找出這些修容組及進口廠商和傅崐萁關係的是名嘴溫朗東；在電視媒體說漏嘴，證實這批貨進來根本沒有拿錢的是國民黨台北市議員鍾小平，這2人讓此案有突破性的發展，傅崐萁是覺得溫朗東或鍾小平長得像賴清德？這2位和賴清德、民進黨沒關係。

他也呼籲，不用去找這2個人的麻煩，「如果自己沒有為非作歹，那不小心說溜嘴的，或者收集資料的，根本傷不了你。」所以有關傅崐萁修容組案，他認為就根據證據、依照法律，證據到哪裡就辦到哪裡，有就有，沒有就沒有，硬要去牽扯這些政治言辭，一點意義都沒有。

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