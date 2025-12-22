1％的奇蹟！南韓早產女嬰出生僅328公克 半年後4公斤健康出院

南韓大邱1名極度早產女嬰，出生時體重僅328公克，歷經醫院精心治療，在出生半年後以4公斤的體重平安出院，創下奇蹟。嬰兒示意圖，與本新聞無關。（路透）

南韓大邱1名極度早產女嬰6月出生時體重僅328公克，醫師評估存活率僅不到1%，歷經醫院精心治療以及救護下，半年後體重達4公斤，平安健康出院，寫下奇蹟。

據《韓聯社》報導，今年6月大邱1名孕婦懷胎26週時，由於胎兒生長遲緩，有很高的死胎風險，因此進行了緊急剖腹產，女嬰兒出生時體重僅328公克；院方表示，出生時體重少於1000公克的早產兒器官發育不成熟，通常有較高的併發症風險，體重越低生存率越低，根據統計，體重少於500公克的早產兒存活率僅26.1%。體重300公克的極早產兒存活率不到1%。

請繼續往下閱讀...

醫院方指出，體重約300克的極早產兒治療難度極大，因為連抽血進行檢查都不容易，而且貧血、呼吸衰竭和感染的風險極高。儘管面臨諸多困難，但在醫療團隊的精心治療和父母的悉心照料下，這名嬰兒逐漸健康成長。

歷經半年，這名嬰兒體重已經增加到4公斤，並且能夠自主呼吸和吸乳，平安出院，父母表示：「因為她出生時情況非常危急，我們當時更多的是悲傷而不是喜悅。」非常感謝醫護人員的悉心照料，以及新生兒的頑強求生意志，最大的願望就是她將來能夠健康成長，不再生病。

