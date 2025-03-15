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    陳其邁將訪美 高市啟動與輝達在智慧醫療3面向合作

    陳其邁受訪表示，高雄今年會啟動在智慧醫療領域與輝達的3個面向合作。（記者李惠洲攝）

    陳其邁受訪表示，高雄今年會啟動在智慧醫療領域與輝達的3個面向合作。（記者李惠洲攝）

    2025/03/15 16:49

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁將於3月16日至20日訪問美國西岸，並受邀參加輝達（NVIDIA）GTC 2025大會，聆聽執行長黃仁勳主題演講；陳其邁今天（15日）受訪進一步透露，高雄今年也會啟動在智慧醫療領域與輝達的3個面向合作。

    陳其邁此行將與輝達高層討論現有AI合作專案，及未來AI應用技術的發展；高市府訪團同時將考察舊金山灣區水岸建設與都市規劃，並拜會當地指標科技大廠、史丹佛大學醫療領域學者等，探討城市級AI與智慧城市應用。

    陳其邁今天受訪時進一步表示，高雄今年也會啟動在智慧醫療領域與輝達的合作，包括3個面向，第一是共同環境層面，如醫院公安、遠距長照的未來應用等，「這與高雄四大醫學中心及市立醫院都有一些共通性，大家可以一起來做」。

    他說，其次是透過輝達的聯邦學習系統（Clara Federated Learning），透過生成式AI技術，提高影像診斷的準確性；第三面向則是加速新藥研發、基因工程及精準醫療等未來應用發展。

    陳其邁強調，醫療領域是未來AI應用的發展空間，譬如重大手術，如何利用數位孿生的技術，進行模擬、教學，甚至預測疾病結果，這將會進一步帶動台灣整體智慧醫療產業的未來發展。「高雄目前已經與4大醫學中心合作，將由市府作為召集，成立聯邦式學習平台，來擴大智慧醫療領域的運用!」

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