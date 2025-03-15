監控96艘黑名單權宜輪目前暫無高度威脅 海委會步步為營

海委會監控黑名單權宜輪，今年2月暫無高度威脅船舶。（海委會提供）

2025/03/15 11:28

〔記者洪定宏／高雄報導〕中資權宜輪拖斷台灣海纜，受到國際矚目。海委會統計，目前監控96艘黑名單權宜輪，將出沒台灣海域的權宜輪分為5類，從去年10月至今年2月底，高度威脅船舶已從2艘、1艘，降為0艘，也就是暫時沒有高度威脅的權宜輪。主委管碧玲強調：「樂見情況改善，但仍步步為營！」

不過，管碧玲仍提醒海委會團隊，雖然以應對中國灰色地帶襲擾的規格，監控權宜輪黑名單，目前顯見成效，「但這個現象是代表權宜輪在做暫時性的觀望？還是確實已造成生態的改變？仍有待觀察。」

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管碧玲指出，國際航行船舶的船東常基於商業考量，將船舶登記在監管較為寬鬆的國家，以降低營運成本、稅負與監管壓力，俗稱「權宜輪」；因為船籍國監管鬆散，權宜輪早已不符合國際安全標準，形成所謂「次標準船」或稱次級船，對航行安全與海洋環境具有高度風險。

因此，管碧玲除了在去年9月的中央災害防救會報，請各相關機關針對次標準船做出更具體的管制作為，並要求海巡署配合航港局「建立預防性告警機制」，另指示海保署與交通部成立「船舶聯合管制檢查小組」登檢，國家海洋研究院負責分析權宜輪滯留、異常航行情況，分為高度威脅、中度威脅、低度威脅、無威脅、註記（尚未分類）進行統計。

根據統計數字，出現台灣海域的黑名單權宜輪，去年10月至今年2月的監控數，分別為39艘、47艘、46艘、45艘、38艘。以今年2月為例，中度威脅4艘、低度威脅11艘、無威脅17艘、註記6艘（尚未分類），暫時沒有高度威脅的權宜輪，也就是高威脅數從去年10月及11月的2艘、去年12月及今年1月的1艘，降為今年2月的0艘。

國海院分析黑名單權宜輪的航行軌跡後進行威脅程度的分類。（海委會提供）

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