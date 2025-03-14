賴總統定調中國為境外敵對勢力 國民黨團將提公投案反制

柯志恩指出，基本上到底要不要恢復軍事法庭，以及賴總統一連串的作法，不是立法院可以決定的，或許透過公投，讓人民更大的民意來決定，也是一個相當可行的作法。（資料照）

2025/03/14 12:24

〔記者林欣漢／台北報導〕總統賴清德在國安高層會議後發表談話，定調中國為境外敵對勢力，也提醒機關提高國人赴中旅遊風險意識。立法院國民黨團今日舉行黨團大會，會中決定提出公投案進行反制，題目為「是否同意效法烏克蘭實施軍事戒嚴，恢復軍事審判？」國民黨立委柯志恩表示，賴總統若認為他提出的東西符合民意，那我們就用更大的民意來看看他的民意是否抵得住更大的民意。

國民黨團提案內容指出，有鑑於賴清德總統首次稱中國是境外敵對勢力，並於國安會議中提出恢復軍事審判等政策。擬具公投提案主文為「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，兩岸進入準戰爭狀態，你是否同意效法鳥克蘭實施軍事戒嚴，恢復軍事審判？」

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柯志恩指出，基本上到底要不要恢復軍事法庭，以及賴總統一連串的作法，不是立法院可以決定的，或許透過公投，讓人民更大的民意來決定，也是一個相當可行的作法，我們正往這個方面著手。

柯志恩表示，黨團會訴諸更大的民意，讓民意來決定，賴總統宣布這一連串措施，全民是否同意，可以不用是由立法院幾位民眾選出的立委來決定，訴諸公投可以讓更多人來看看賴總統的意志是不是大家都能買單。

至於公投是否會與大罷免一起綁定推動？柯志恩表示，會往這個方向處理，立法院會做這樣的動作，題目也在研擬中，賴總統若認為他提出的東西符合民意，那我們就用更大的民意來看看他的民意是否抵得住更大的民意。

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