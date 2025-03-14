又見大排長龍！彰縣議員賴清美買1500顆雞蛋送弱勢戶

彰化縣議員賴清美分送1500顆雞蛋，一早就出現大排長龍。（賴清美提供）

2025/03/14 12:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕眼見雞蛋價格便宜，彰化縣議員賴清美購買1500顆雞蛋，今天分送給150位弱勢戶，每人都可拿到1盒10顆雞蛋。賴清美說，雖然是小小心意，但所有雞蛋都是她跟助理一起分裝到盒子，就是希望民眾可以吃到最新鮮的在地雞蛋。

賴清美說，她要送雞蛋的消息傳出去後，馬上就有善心人士要幫她分擔費用，她也感到很開心，因為她在春節之前，在業者幫助下送出200包烏魚給弱勢戶，如今又送雞蛋，都是她去向在地業者購買，希望透過在地購買，在地飲食，既能幫助蛋農，又能為弱勢戶添加營養。

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賴清美說，她看到縣府前幾天分別在鹿港鎮、彰化市共推出4萬顆雞蛋促銷，因為每顆只有2.5元，幾乎是市價的半價，吸引大批民眾排隊購買，希望縣府下次也能換地方來促銷農特產品，讓其它鄉鎮市的民眾，也能開心買到便宜的農特產品。

彰化縣議員賴清美購買1500顆雞蛋，分送給弱勢戶。（賴清美提供）

彰化縣議員賴清美分送1500顆雞蛋，一早就出現大排長龍。（賴清美提供）

彰化縣議員賴清美購買1500顆雞蛋，分送給弱勢戶。（賴清美提供）

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