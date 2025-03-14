中配網紅喊「武統」被查 邱垂正：絕大部分國人不允許消滅主權

陸委會主委邱垂正受訪。（記者田裕華攝）

2025/03/14 12:27

〔記者方瑋立／台北報導〕中國籍配偶劉振亞以「亞亞在台灣」社群帳號鼓吹「武統」，被移民署廢止依親居留許可，內政部今證實已陸續約談數名網紅。對此，陸委會主委邱垂正今（14）受訪重申，鼓吹戰爭、武統或消滅我國主權，除為絕大部分國人所不允外，也已逾越言論自由範疇，政府一定會依法查處。

中國網紅「亞亞」鼓吹武統被依法廢止依親居留許可，內政部長劉世芳證實，在移民署確實有幾名網紅在上架影片中提及「武力犯台」，對祖國統一懷抱崇拜等，皆依規辦理陸續約談中。

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邱垂正今天到立法院院會備詢前受訪表示，聯合國「公民與政治權利國際公約」第20條明訂禁止鼓吹戰爭，鼓吹「武統」於法不容，也是言論自由所不允許的。

邱垂正認為，凡是中華民國國民，都應會對此言論感到無法容忍，也相當不齒。因此，任何武統言論、消滅中華民國主權的主張，政府也不能坐視不管，一定要依法進行查處。

媒體詢問是否講「統一」可以，「武統」不行？邱垂正回應，正如講「獨立」都是一般認為的言論自由，台灣是自由多元的國度，憲法也保障大家的言論自由，但是一些鼓吹戰爭、武統或消滅中華民國主權，則已逾越其範疇，政府會基於職責依法查處。

邱垂正說，「我想絕大部分國人都不歡迎、不允許這種言論來傷害我們的國家主權、國家尊嚴和整體利益」。

至於如何依照賴總統指示強化藝人赴中發展輔導管理？邱垂正表示，將與主管機關配合，針對「兩岸條例」第33條之1，是否與中國黨政軍機關有合作行為或政治性內容，依照相關程序積極查處。

媒體詢問藝人祝中國「祖國生日快樂」的言論自由也受保障嗎？邱垂正說，陸委會不是保障，而是經常跟藝人宣導，在中國往往會受中共當局或網民、網紅脅迫，需要政治表態。

邱垂正表示，陸委會經常規勸藝人要重視台灣社會的觀感和感受，重視這塊土地養育、培養他們的人民，過去的支持，不應該反過來傷害國家。不過，即便不斷勸告，藝人近來變本加厲，如去年有人轉發支持中共對台軍演，這就是在鼓吹戰爭、武統台灣，我們沒辦法容許，因此當時嚴厲譴責。

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