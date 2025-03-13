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    國人赴中失聯、遭關押共71人 陸委會：還有很多人沒跟政府求助

    陸委會發言人梁文傑今天說，71人是指有掌握情況，實際上會更多，很多人被關押後，並沒有跟政府求助。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑今天說，71人是指有掌握情況，實際上會更多，很多人被關押後，並沒有跟政府求助。（記者陳鈺馥攝）

    2025/03/13 19:54

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統今日提醒，赴中國旅行的風險愈來愈高，2024年元旦迄今，陸委會接獲通報的國人赴中失聯、遭留置、盤查或關押者合計71人，未通報的數字可能數倍於此。陸委會發言人梁文傑說，這71人中，失聯6人、遭盤查13人，遭到關押52人。

    賴清德在國安高層會議後記者會指出，有3名年長的一貫道親從去年12月被拘捕，迄今未獲釋，相關機關要提高國人赴中國旅遊風險意識，持續加強公眾溝通，並落實各種登錄制度，以減少赴中國旅行的可能意外及風險。

    梁文傑在陸委會例行記者會說明，71個國人是指有掌握情況，實際上會更多，很多人被關押後，並沒有跟政府求助。這71人當中失聯6人、遭盤查13人，遭到關押是52人。有幫家屬向中方確認國人在中狀況，而且持續追蹤案件，因個案涉及隱私，不便對外說明細節。

    此外，新光兆豐農場稽核長陳慧芝與花蓮縣政府、立法院國民黨團總召傅崐萁同團前往香港，被香港警方指控洗黑錢遭拘押，香港西九龍法院日前駁回保釋，目前仍關押在香港，等待4月17日再度開庭。

    關於該案目前進度？梁文傑回應，兆豐農場這一位女主管在香港被關押的案情，陸委會有掌握相關資訊，但是因為她的案情本身，牽涉到她在法律上面的權利，所以不方便透露。

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