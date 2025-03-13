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    打造全新軍審制有助部隊管理 國防部：強化國安及部隊戰力

    國防部法律事務司長沈世偉中將13日說明軍事審判制度規劃。（記者朱沛雄攝）

    國防部法律事務司長沈世偉中將13日說明軍事審判制度規劃。（記者朱沛雄攝）

    2025/03/13 19:06

    〔記者方瑋立／台北報導〕總統賴清德宣示恢復軍法審判制度，要求國防部規劃完整配套並進行充分社會溝通。針對軍審「重開機」對部隊管理的可能成效，國防部法律司司長沈世偉中將表示，未來規劃審判案件範圍，僅限「陸海空軍刑法」第二編所列之罪，也將納入其中較為人知的抗命暴行等部隊實務管理運作相關，對官兵教育上或其他管理手段，皆會做出完整規劃。

    沈世偉今天在國防部臨時記者會上表示，針對義務役役男服役後，未來軍審制度規劃也希望把「陸海空軍刑法」第二編所列之罪中，外界平常比較熟悉的抗命、暴行等與部隊實務管理相關的軍事特性犯罪納入。對於官兵教育上，或對其他管理方式手段，國防部也會同步配套，做出完整規劃。

    沈世偉也指出，軍法審判制度要「重新開機」，讓其在平時能夠重新運作，無論其獨立性、客觀或其他制度設計，都會做全新規劃。如何兼顧公平審判與正當法律程序等相關制度，國防部都會特別注意並遵照憲法原理原則，除整肅軍紀外，更重要的是會保障人權、強化國家的安全。

    國防部發言人孫立方強調，與其把今天調整視為所謂「恢復軍事審判」，其實基本上法規面、制度面或相關配套措施皆有很大的調整，不如視為重新打造一個「全新的軍審制度」，目的是讓此制度協助國軍整體戰力更強化，在人權上也獲得基本保障。

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