新北罷免「拔羅波」二階開跑 雙和罷團要辦反共音樂會

雙北罷團與領銜人朱約信共同籌辦反共音樂會，3月29日在四號公園八二三紀念碑前登場。（記者董冠怡攝）

2025/03/13 19:08

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市第一階段提議罷免進度持續更新，6件罷免藍委案全數進入第2階段，其中，罷免葉元之、羅明才連署已開跑；罷免洪孟楷、廖先翔明天（14日）啟動；張智倫、林德福則是15日。4件罷免綠委案尚在第一階段補提提議人名冊，罷免蘇巧慧、張宏陸、李坤城已完成遞交，預計4月初會有結果；罷免吳琪銘20日前須補提至少366人。

罷免葉元之3月8日二階開跑，安全目標4萬份，首週至今收到超過5000份，現於板橋區民族路、重慶路、光明街、大觀路二段、金門街等地設置連署固定站點至少9處，罷團「板橋大刪元」社群平台另有快閃及友善駐點資訊，也提供格式範本可至超商事務機列印。

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今天是罷免羅明才二階首日，罷團「拔羅波」公布固定收件點包含新店區文化路、安興路、北新路一段、暗坑文化工作室及市議員陳乃瑜、陳永福服務處，可以索取、收件、現場填寫，以及彙整「簽過一階，那二階還可以簽嗎？」等常見問題釋疑。

罷免洪孟楷、廖先翔民團今天雙雙赴中央選舉委員會領取連署人名冊格式，代表二階連署明天啟動。「罷洪！！刻不容楷」已在社群平台公告新增平日連署站點（先前僅週末），淡水、林口、泰山、八里等地都有，或可寄至指定的郵政信箱，提醒勿將連署書及個資交給未經官方公布店家、團體及個人。

「七星斷翔」為了讓第三階段時，能夠號召更多民眾出來投票（需有6萬6278人），因此二階選擇把目標門檻從原本的4萬份拉高到4萬5000份，更接近三階門檻，團隊也透過連署期間民眾反映的心聲，在取得當事人同意後，以文字或影像形式露出，「北海岸選區幅員遼闊，無法跟進其他罷團腳步，定期舉行各式活動，希望至少可以在社群上，傳達連署人的擔憂與暖舉，反饋不錯。」另以徒步挨家挨戶發送傳單的方式，深入街頭巷尾，讓長者了解罷免時程、原因，喊話七星公民站出來與徵求志工、友善店家的訊息。

中和張智倫、永和林德福齊罷的雙和罷團，本週將駕駛「刪倫車」、「辭福列車」前往第二階段，也是罷藍團中最後一組領取格式的隊伍，明天領件、15日啟程。罷團預告，14日上午10點領銜人朱約信、Mini會前往中選會領件，選定最後一天領表，是為了爭取更多時間與資源發動二階連署，預計40天內分別收集3萬5000份、3萬份以上連署書，計畫於捷運站、公園、市場、大型賣場等地點設置超過20個連署據點。

此外，罷團提到，經濟民主連合16日在中和四號公園（也稱八二三紀念公園）舉辦「春季青鳥系列：林德福、張智倫究責會」；3月29日將於同一公園的八二三紀念碑（中安街、永貞路、安樂路間）前籌辦反共音樂會，邀請罷免徐巧芯領銜人曹興誠及各界賢達、網紅、音樂與文化界人士與正藍軍出席，表達堅定反共立場並聲討雙和立委。

關於罷綠團的動向，罷免蘇巧慧、張宏陸一階分別不足752人、607人，都已在3月7日補提提議人名冊（1704人、1754人），查對期限仍是25天，推算下來4月1日前（含）可知一階成案與否；罷免李坤城一階不足1027人，今天壓線補提近2000人，記者詢問精確數字，但罷團「三月圍城」不願透露確切份數及領銜人是誰，估計4月7日前（含）會有結果。

吳琪銘案因10日才收到中選會函文通知不足366人，罷團「新北大掃除（去怋除穢）」需於20日前補提，召集人王昱人說，先前一階送件後持續收取提議書，替補提預作準備，手上目前約有1000份，不過他坦言，國民黨公職加入收件行列後，支持者危機感下降，反倒有點「冷掉」，討論度不如以往，這是預料之中的事。

新北市第一階段提議罷免進度持續更新，6件罷免藍委案全數進入第2階段、4件罷免綠委案仍在一階補提。（記者董冠怡製表）

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