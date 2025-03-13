賴清德宣布重啟軍事法庭 翁曉玲稱：台灣人不怕中共統戰滲透

賴清德宣布恢復軍事審判制度，翁曉玲發聲批評。（資料照）

2025/03/13 19:11

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德今天（13日）召開國安高層會議，會後發表談話，表示為防中共持續滲透，將恢復軍事審判制度，引發社會各界熱議。對此，國民黨立委翁曉玲竟稱，台灣人不怕中共統戰滲透，怕的是賴政府淪為警總。

近年台灣現、退役軍人遭中共滲透情事頻傳，包括空軍爆出嚴重洩密案，雄三飛彈、國軍反制機制全賣給中國，總統府憲兵211營也疑似遭滲透，賴清德今表示，中國持續擴大對台灣的融合發展策略，採取的各種手段已是我國滲透法所定義的「境外敵對勢力」，我國沒有選擇，必須採取更積極的作為，將恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線。

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消息一出引發外界熱烈討論，藍白陣營也跳出來譏諷民進黨過去還因「洪仲丘事件」支持廢除軍事法庭，而今恢復軍事審判根本就是在自打臉。翁曉玲稍早也在臉書發文稱，立院新會期開始，藍綠著眼的重點不一樣，「KMT拚民生法案，賴清德拚軍事審判；KMT拼還民一萬，賴清德拚售台積電；KMT拼以和為貴 賴清德拼兩岸敵對。」

翁曉玲還稱，「台灣人不怕中共統戰滲透，就怕賴政府淪為警總，逼迫全民簽名具結『我不是匪諜』！清德宗好大，台灣人好怕！」

翁曉玲的言論被轉發後，網友紛紛反酸，「通敵的開始怕了齁！」、「清清白白沒有投共，怕什麼！」、「不叛國，為什麼會擔心軍事審判？」、「沒做壞事怕什麼？而且當初香港送中案時，反送中人士被親中藍營嗆沒做壞事就不用怕被送中，這不是一樣的道理？」、「奇怪，郭台銘要選總統時直接明說警總要回歸，你們怎麼不說話？」、「不舔共怎麼會怕？」。

國防部今天下午召開記者會也表示，未來軍方「一般犯罪」仍交由普通司法體系，軍事審判範圍限軍事職務犯罪，例如違反效忠國家職責罪等。

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