賴清德指中國「境外敵對勢力」 旅行業：兩岸觀光開放更遙遙無期

兩岸觀光目前尚未完全開放。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2025/03/13 19:03

〔記者蔡昀容／台北報導〕總統賴清德在國安高層會議後發表談話，定調中國「境外敵對勢力」，另也提醒相關機關提高國人赴中旅遊風險意識。旅遊業界解讀，這對於對岸來說是「拒絕再拒絕」，兩岸關係緊繃之下，我方解除禁團令及中國開放來台觀光更加遙遙無期。

賴清德今天在國安高層會議會後發表談話，中國已是我國反滲透法所定義的「境外敵對勢力」，並帶來種種國安威脅，包括國家主權、滲透國軍及間諜活動、混淆國人對國家認同、藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透、藉融合發展吸引台商台青等等。

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另外，賴清德指出，赴中國旅行風險越來越高，今年元旦迄今，陸委會接獲通報，國人赴中失聯、遭留置、盤查或關押者合計71人，未通報數字可能數倍於此，還有3名年長的一貫道親從去年12月被拘捕，尚未獲釋；相關機關要提高國人赴中國旅遊風險意識，持續加強公眾溝通，並落實各種登錄制度，以減少赴中旅行可能意外及風險。

交通部觀光署對此表示，將配合將大陸委員會所發布旅遊警示及相關樣態等資訊，督請旅行業者協助提醒赴中旅遊的國人留意，避免發生人身安全遭受侵害。

對於賴清德談話，旅行商業同業公會全國聯合會榮譽理事長蕭博仁表示，中國先前提出恢復福建、上海居民組團來台時，他就建議陸委會，先開放讓團客進來，後續再坐下來談，但陸委會卻要求透過「觀光小兩會」談；中國已釋出善意，我方卻未遞橄欖枝，所以中國也不想談了，我方則越縮越緊，搞到現在兩岸關係糟糕，「旅遊業並不樂見。」

蕭博仁坦言，從陸委會要求觀光小兩會開始，旅遊業就明白，離兩岸開放觀光的日子越來越遠；賴總統這次談話，對中國是「拒絕再拒絕」，兩岸關係越來越緊繃，旅遊業並不樂見，兩岸接下來要扳回很困難。

蕭博仁說，台灣對全世界都開放，卻不開放最近的鄰居市場中國來，對台灣很傷；台灣目標一年達1000萬人次國際客，沒了中國客「人次怎麼生？」有上百萬人從事觀光業，希望政府政策別那麼緊縮，給大家一點空間。

蕭博仁直言，若把中國當作敵對國家，那乾脆宣布戒嚴，大家生意別做，直接跟對岸說「No」，否則去中國的人都有嫌疑、甚至被抓去問話，那跟過去的白色恐怖有什麼不一樣。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，台灣出境到中國旅行的旅客要採取登錄制度，制度實施強度如何？會不會造成每年數百萬在中國旅行經商就學的台灣人困擾？是接下來要關注的問題。他預期，接下來對於來台交流的中國人士審查應會更嚴格，台灣各級團體與中國民間交流，也會受兩岸緊繃氛圍而無法正常交流，台灣旅行社組團赴中禁團令解禁也更困難，中國客來台觀光開放更是遙遙無期。

目前兩岸旅遊，我國開放自由行旅客赴中，但未完全開放團客（俗稱禁團令）；中國未開放自由行旅客來台，今年1月則宣布將恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，我國提出循觀光小兩會就旅遊安全及旅行品質等事項協商。

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