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    檢察官訊問沈慶京錄音時間過短 立委爭辯

    威京集團主席沈慶京。（資料照）

    威京集團主席沈慶京。（資料照）

    2025/03/13 17:45

    〔記者吳昇儒／台北報導〕威京集團主席沈慶京因涉及京華城容積率案，目前由台北地方法院審理中。沈慶京控訴檢察官林俊言曾出言以不能交保公司會有問題，威脅他承認行賄柯文哲，引發熱議；台北地檢署昨已發出聲明稿澄清。今日立委羅智強向法務部長鄭銘謙詢問此事，質詢時間快結束時，卻以「會議質詢」方式詢問曾擔任檢察官的主席吳宗憲，引發爭議。

    羅智強質詢時關切，檢察官對於沈慶京偵訊兩小時，為何沒有錄影？且錄音部分只有幾分鐘？鄭銘謙則回應，他相信檢察官一定是依法執行，且北檢昨天已經發出新聞稿澄清。

    羅智強則當場開起會議詢問程序，轉頭曾擔任檢察官的會議主席立委吳宗憲，偵訊過程中可以只錄音幾分鐘嗎？

    而民進黨籍立委王義川則起身抗議，指出此涉及個案，立委不能在質詢時進行會議質詢，並強調羅的質詢時間已經到了。吳宗憲則回應，請尊重他主持會議，若認為他的行為不當，可以事後送紀律委員會。

    而民進黨團總召柯建銘則表示，質詢時沒有會議詢問，而且吳宗憲是主席，應該向法官一樣，保持中立，不應該回答問題，現場吵成一團。

    爭議稍歇時，羅智強繼續質詢，詢問鄭銘謙，審訊是否可以不完整錄音錄影？鄭則說，北檢新聞稿已經澄清，絕對沒有媒體所報導的情形。

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