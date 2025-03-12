國民黨暗中出力？ 罷免何欣純補件1200份 領銜人：有信心會過

藍營提議罷免台中第7選區立委何欣純，一階提議人數不足遭退件，昨天已經補件送出1200份，劉姓領銜人有信心會過關。（記者陳建志攝）

2025/03/12 12:21

〔記者陳建志／台中報導〕藍綠發動大罷免，最新戰況為「34：0」，台中第7選區何欣純的罷免，第一階段因有854人遭退件未達3297人的門檻需補件，據了解在國民黨部要求現任議員和有意參選議員的人，每人都要負責100份提議書下，昨天已經將補件的提議書送出，劉姓領銜人今天表示，確實已經將補件的1200份提議書送到中選會，這次有信心會過，不過國民黨議員是否有責任額？則表示不清楚。

藍綠發動大罷免，在國民黨台中6席立委都被提議罷免下，民進黨台中第7選區立委何欣純也被鎖定反制，第一階段共送出3706份提議書，有854份遭剔除，只有2852份合格，不合格率約23％，最多的是居住期間不符就有408人，並有66人提議前死亡，也就是死人連署。

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因第7選區第一階段1%通過門檻是3297人，須在3月13日前補件，且只有一次機會，國民黨在「34：0」懸殊差距下面子掛不住，國民黨中央更遭黨內和外界抨擊，揶揄戰力弱，傳出黨部要求2位現任議員和2位有意參選市議員的人都要「出力」，每人要負責100份的提議書。

至於，是否有100份的責任額？有意參選太平區市議員的張書華沒有正面回覆，只說自己是台中市黨部副主委本來就要出力；國民黨太平區市議員賴義鍠也沒有正面證實，強調這幾天有許多藍營支持者，得知一階被退件未達門檻，主動到服務處表示要簽罷免提議書，自己是被動幫忙簽署，總共協助送出100多份。

劉姓領銜人則表示，因上次是許多民眾主動拿提議書回去寫再送回來，無法一一比對下才出現錯誤，這次有比較詳細比對，出錯機率應會降低，強調昨天已經將補件的1200份送到中選會，為了避免出錯這次有多準備，有信心一階一定會過關，至於國民黨議員是否有責任額？坦承議員確實有幫忙，但是否有責任額則不清楚。

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