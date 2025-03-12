耍官威？江肇國再批嘴臉令人痛惡 羅廷瑋反駁抹黑造謠生事

台中市議員江肇國要求羅廷瑋向醫護人員道歉。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/12 11:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕爭議延燒！民進黨台中市議員江肇國今天（12日）再質疑國民黨立委羅廷瑋施壓官員，對外竟辯稱是國健署官員提議開會時間，質疑為何先前不開會、在助理求診後才開，痛批是「三流政客嘴臉」非常令人痛惡，要求道歉；羅廷瑋反批，他是想要解決問題，但有人造謠生事，「有人拿公文在說故事，卻完全沒有談話內容」，意圖抹黑他人。

江肇國今天再度質疑，羅廷瑋昨天終於承認是台大醫師施景中筆下那位施壓官員的立委，卻從藍委「洪孟楷的背後，改成轉到國健署的背後」。

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江肇國指出，羅廷瑋辯稱是為了要了解國健署推的政策、是官員主動要說明，但國健署這項政策從去年6月就推動，羅廷瑋什麼時間不去找，偏偏就在當天下午助理求診、看不到後回去抱怨才突然關心起來，突然找國健署來說明，既然要國健署討論兒童發展篩 檢，為何臨時叫台大醫院副院長也要來？

「羅廷瑋從頭到尾有跟台大及醫護人員道歉嗎？」江肇國痛批，羅廷瑋是因為助理看不到診才大耍官威、大發雷霆，找官員來修理台大醫院，台大醫護整個炸鍋，羅廷瑋從洪孟楷背後躲到國健署背後，讓人看破手腳，假關心兒童之名，行使耍官威之實。

對此，羅廷瑋反駁，元月21日是國健署自行提議下午5點臨時開會，他是想要解決問題，有人卻在造謠生事。

羅廷瑋表示，所有協調過程，民代一定是先透過電話溝通、先聯繫，徵得對方同意，這次是國健署自己提議，要下午5點臨時開會、緊急處理，畢竟兒童發展篩檢上路半年，未在台大醫院落實，最重要的是本來他要開記者會揭露，也宣導此事讓國人知道，但國健署希望先協調。

他說，昨天他提出聯繫對話截圖，是對方要求下午5點找業務單位一起來談，是國健署官員提議一起來談，這些都是行政配合，現在卻有人拿公文在說故事，卻完全沒有談話內容，意圖想要抹黑他人，他是想要解決問題，但有人卻在造謠生事。

羅廷瑋表示，現階段綠營就是不斷抺黑，沒有實際證據，要攻擊藍委，目的就是加深罷免力道，呼籲全國人民是台灣之福，對施政不足趕緊檢討，但是有人只想罷免，是國家之福，人民之福，放下屠刀立地成佛，不要再抹黑造口業，專心回歸到內政。

立委羅廷瑋批，「有人」拿公文在說故事，意圖想要抹黑他。（資料照）

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