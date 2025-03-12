張亞中稱對國民黨未來理念有完整準備 適當時機向媒體報告

孫文學校總校長張亞中。（資料照）

2025/03/12 10:53

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今年將辦理黨主席改選，孫文學校總校長張亞中今天上午前往國父紀念館向國民黨總理孫中山銅像獻花致敬時受訪指出，他在4年前就說過要救黨、救國、救兩岸，任何黨員都不會放棄這樣的想法，對於國民黨未來的理念、制度，他有非常完整的準備，會在適當時機向媒體報告。

張亞中表示，他的目的就是要救國民黨，救中華民國，讓兩岸走向和平，自從美國總統川普上台後，讓台灣前途充滿詭異，被交易的可能性也愈來愈高，台灣應該創造兩岸和平，但民進黨不可能創造兩岸和平，因此他主張在未來幾年內，國民黨與中國共產黨應該簽署和平備忘錄，國、共兩黨先和解，帶給台灣老百姓希望，知道在國民黨的帶領下兩岸和平是有可能的，國、共和解與和平備忘錄就是下一任國民黨主席必須完成的歷史使命，並促成2028年來擊敗民進黨引發兩岸戰爭的可能性，所以這次的黨魁選舉非常重要。

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對於媒體提及國民黨主席朱立倫今日上午遭人鬧場一事，張亞中表示，他不知情，但很多國民黨員看到今天國家走成這個樣子，國民黨沒有生命力與活動力，都很感慨，他並強調，一般黨員都有情感，或許激情平常無法表達，但面對這些群眾，國民黨應該反求諸己，檢討自己是否做得不好，對不對得起孫中山。

張亞中還說，很多黨員對於目前黨的走向，充滿焦慮，希望黨中央不要以抗議的角度看待，而要當成是一種黨員心聲，用什麼心態來面對黨員反應，就會決定怎麼做，如果黨員對黨不滿，黨中央應該虛心接受，相信朱立倫做為黨主席不會介意，畢竟黨主席應該要有更多的承擔與包容，他希望國民黨在孫中山逝世紀念日這一天真的痛下決心，落實孫中山思想，把黨建成一個有理念、有制度方向的政黨。

他說，孫中山是兩岸在「九二共識」之前更早的共識，國民黨稱孫中山為總理，對岸稱「偉大的革命先行者」，受兩岸共同景仰，而且孫中山思想在21世紀對所有人類都具有參考價值，中國近年落實孫中山的民生主義與民族主義，兩岸可以在孫中山的英靈下找到交集、形成最大共識。

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