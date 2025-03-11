風向變了！網紅鼓吹武統居留許可廢止 周軒：「這些人」要小心了

劉姓中配網紅公然鼓吹武統台灣，移民署廢止在台依親居留許可。（取自Youtube「亚亚在台湾」）

2025/03/11 23:40

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中配網紅「亞亞在台灣」公然發表武統言論 移民署廢止居留許可

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期有網友發現，劉姓中國籍配偶嫁來台灣後，利用自己經營的社群公然鼓吹武統言論，移民署認定劉女違反兩岸人民關係條例及相關規定，廢止在台依親居留許可，5年不許可再申請依親居留。政治工作者周軒表示，「享受台灣好處，卻整天幫中國為虎作倀的要小心了，風向要變了！」

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有網友近來發現劉女在個人社群PO的影片充斥武統言論，移民署接獲檢舉後，基於調查事實及證據之必要，依行政程序法相關規定，在上週二（4日）通知劉女到移民署陳述意見，當天實際訪談約2小時，過程均依法辦理並作成紀錄，今天依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，廢止劉女在台依親居留許可，並依相關規定，5年不許可其再申請依親居留，以維護國家安全及社會安定。

對此，周軒11日晚間在臉書發文，「據了解，劉女影片中透露『祖國的偉大』、『解放軍軍容壯盛』，其女兒甚至公然在影片中喊話『希望四川艦成軍第一功，就是收復台灣』。但據傳劉女以與台灣人結婚名義取得居留權，取得居留權後就與台灣丈夫離婚，甚至返回大陸再嫁，並經營中國版抖音擁有44.9萬粉絲，甚至取得台灣居留權後，還把雙親帶來台灣辦理依親居留。」

周軒直言，「簡單來說，劉振亞享受台灣健保的種種福利，卻宣傳中國武統台灣，這種行為台灣人民是無法接受的。而我認為，這是一個重大案例。往後只要有類似的事件，移民署都可以援引此例處理。包括像昨天約談馬英九說明等案例，這些享受台灣好處，卻整天幫中國為虎作倀的，你們要小心了，風向要變了！」

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