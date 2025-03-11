林右昌：民進黨政策宣講跟罷免無關 不要混為一談

民進黨秘書長林右昌。（資料照，記者朱沛雄攝）

2025/03/11 19:18

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨啟動「人民是頭家」政策說明會，鎖定六都及花蓮縣、新竹市8縣市，首發場週六在台中展開，都是「罷藍委」的重點區域。民進黨秘書長林右昌今晚出席總統府資政顏志發的「春之宴」時表示，宣講其實跟罷免沒有關係，不要混為一談。

對於立法院明處理中央政府總預算、財劃法修法覆議案，林右昌表示，過程中荒腔走板的惡刪、凍結，對國家未來施政的確會有重大影響，這不只是個別政黨攻防、而是會影響到每位老百姓，國家基礎建設、產業及社會投資，並不像藍白所說砍一點預算沒什麼關係，而是這會影響到國家加速進步的力量，這些預算都要用在老百姓身上，最後也是砍到老百姓，希望所有民眾能了解。

請繼續往下閱讀...

被問及民進黨將啟動政策說明會，林右昌表示，最重要的還是要看明天藍白在立院能否理性面對總預算爭議，支持覆議案通過，讓總預算有修正的機會，這還是藥特別請國民黨、民眾黨2位黨主席懸崖勒馬，以百姓、國家的福祉為重，政策說明會的整體規劃，民進黨會在適當時機跟大家報告。

針對外界解讀政策說明會是為「大罷免」添柴火，林右昌說，各種政治貼標籤都是國民黨、民眾黨會做的事情，如果啟動下鄉宣講，最重要還是從去年起的擴權違憲法案、這會期總預算的大幅刪減，讓國家運作產生很大的困難，行政、監察、司法部門都受到影響，這一點應該要跟社會大眾說明白；至於這個宣講，「其實跟罷免是沒有關係的，我想不要把他混為一談」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法