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    遭爆送「炒米粉」禮金疑賄選 頭城區漁會總幹事駁斥子虛烏有

    頭城區漁會總幹事陳秀暖駁斥指控「子虛烏有」。（記者王峻祺攝）

    頭城區漁會總幹事陳秀暖駁斥指控「子虛烏有」。（記者王峻祺攝）

    2025/03/11 18:56

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城區漁會基層選舉22日登場，今天舉行反賄選宣導，卻傳出有代表等人，自爆前幾屆選舉後，曾收過「炒米粉」感謝禮金等疑似賄選情事，並向宜蘭地檢署遞交刑事告發狀，遭劍指的區漁會總幹事陳秀暖，下屆有意轉任理事長，駁斥指控「子虛烏有」，呼籲對手不要打擊漁民士氣。檢方回應，已立案調查。

    頭城區漁會總幹事陳秀暖，今年屆齡退休轉戰理事，並有意參選理事長，總幹事登記候聘人選，也僅有鄭閔澤1人，是現任理事長鄭讚福之子；不過，已退休的頭城區漁會前秘書張賴麒半路殺出，外傳也有意競爭理事長，打破當地超過半世紀同額競選的一團和氣。

    宜蘭地檢署、宜蘭縣調查站今天前往區漁會宣導反賄選，登記參選本屆理事的外澳里長張鐵瀚，帶頭告發陳秀暖、鄭讚福等人，指出他們過去選後疑似曾送依指示投票的代表，裝有3萬元信封袋作為感謝禮，且「行之有年」，稱是漁會核發的合法當選禮金，用來「炒米粉」慶祝。

    據了解，包括張鐵瀚在內一共有6名告發人，已向地檢署遞交刑事告發狀，內容除自白有收取禮金外，更不滿身為理事遭要求繳交保證金，等選後才歸還，另提及陳秀暖還將區漁會作為私房金庫，疑似動支「台灣地區漁民海難救助基金」，資助宜蘭縣長林姿妙用。

    「子虛烏有！」陳秀暖表示，過去選舉均同額競選，沒有競爭、對手，哪來需要賄選？以前投票率低，更要拜託漁民出來投票提高參與度，理監事也不用交保證金，更不可能動用錢去資助縣長，區漁會所有建設都還要靠漁業署、縣府補助，舉頭三尺有神明，話不能亂講，「不用為了選舉選成這樣！」

    陳秀暖強調，頭城區漁會選舉首次鬧成這樣，嚴重打擊漁民士氣，所有理監事都是為了服務漁民，爭取更多利益，歡迎大家競選，但要公平競爭，不要汙衊別人，漁民很弱勢了還不團結，實在令人灰心。

    宜蘭地檢署表示，已受理刑事告發狀，立案調查中，但礙於偵查不公開，及有利後續調查釐清具體事證，不建議告發人公開檢舉，可撥打免費檢舉專線0800-024-009轉4，檢舉獎金最高新台幣200萬元，檢舉人身分也絕對保密。

    宜蘭頭城區漁會22日將選出43名會員代表及20名小組長，預定4月1日召開代表大會選舉理、監事，理事部分26人登記應選13席、監事部分6人登記應選3席，預計4月16日前選出理事長、常務監事並聘任總幹事。

    宜蘭縣頭城區漁會基層選舉22日登場，11日舉行反賄選宣導，卻傳出有代表等人，自爆曾收過「炒米粉」禮金等疑似賄選情事。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣頭城區漁會基層選舉22日登場，11日舉行反賄選宣導，卻傳出有代表等人，自爆曾收過「炒米粉」禮金等疑似賄選情事。（記者王峻祺攝）

    宜蘭地檢署、宜蘭縣調查站11日前往頭城區漁會宣導反賄選，現場卻有登記理事候選人告發過去選舉疑發生賄選情事。（宜蘭地檢署提供）

    宜蘭地檢署、宜蘭縣調查站11日前往頭城區漁會宣導反賄選，現場卻有登記理事候選人告發過去選舉疑發生賄選情事。（宜蘭地檢署提供）

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