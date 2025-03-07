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    美點名刪國防預算國民黨嗆干涉內政 林智群：藍委赴共領旨亂台最不干涉內政？

    國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

    國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

    2025/03/07 11:36

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕針對美國方面點名質疑國民黨刪、凍國防預算，國民黨考紀會主委黃怡騰6日受訪表示，在野黨幫忙看緊荷包是天職，至於美方發言，他認為這是台灣國內的事情。對此律師林智群表示一堆國民黨委員跑去北京接受共產黨指示，回來亂台，這樣最不干涉內政了，對不對？

    林智群在臉書PO文表示，當年國民黨軍隊戰敗，也是美國派軍艦運來台灣的，這樣算不算干涉內政？當年美國派第七艦隊航巡台灣海峽，這樣算不算干涉內政？823砲戰，美國援助八吋榴彈砲，這樣算不算干涉內政？當年美援台灣一堆武器設備，這樣算不算干涉內政？

    林智群指出，美國沒干涉內政，國民黨早就滅亡了好不好，你現在還能在那裡嘴邱喔？需要的時候，就不是干涉內政，不需要的時候，就說是干涉內政，國民黨這個內政自助餐還真棒！如果老共打來，台灣需不需要美國日本幫忙呢？如果需要，那你國防預算一直砍，是吃定人家一定要幫忙嗎？世界上有這麼好的事情嗎？

    林智群直言，自己都沒防衛決心了，人家為什麼要派子弟兵用生命幫你？一堆國民黨委員跑去北京接受共產黨指示，回來亂台，這樣最不干涉內政了，對不對？中華人民共和國可以干涉中華民國內政嗎？

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