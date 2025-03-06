關切交通議題 台中美國商會拜會中市府遞交白皮書

台中美國商會拜會中市府遞交白皮書。（圖：市府提供）

2025/03/06 22:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中美國商會會長貝爾（Adam Bell）等人今（6日）拜會台中市政府，並遞交商會調查台中市外籍居民及企業發表的「台中美國商會白皮書」，聚焦交通議題，包括關切捷運及公車路網等。

台中市副市長黃國榮指出，台中美國商會與市府團隊的目標一致，感謝商會持續給予台中市政推動相關建議，促進台中整體發展，與市府合作打造外國人也樂意移居的「宜居城市」。

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台中美國商會依據對台中市外籍居民及企業所做的調查，於數月前發表「2024年台中美國商會白皮書」，日前完成中文譯本，聚焦台中市外籍居民所關心的交通議題，今日代表台中市外籍居民親遞白皮書，反映對台中交通建設的相關建議。

包括關切台中捷運藍線及綠線，黃國榮說，藍線基本設計已完成並獲行政院審查通過，預計今年動土，依行政院核定計畫期程於123年完工通車；此外，捷運綠線延伸計畫涵蓋大坑及彰化段，已獲行政院核定，市府已啟動綜合規劃作業，未來將與彰化縣政府一同努力，加速實現地方的重大建設，促進中彰區域都市發展。

商會另關切包括建置綿密公車路網、優化公共停車位、改善人行道環境、提升道路品質與駕駛安全、升級公共自行車共享網絡等議題，交通局表示，台中目前有235條公車路線，為提升公車便利性並建立更統一的公共運輸網路，市府已設立6條採用顏色編碼的「台中市幹線公車」，所有路線都與捷運綠線相接，部分路線也與台鐵線路相連。

此外，原本為台中市民專享的雙十公車優惠，自今年1月16日起延伸至持永久居留證且居留地址在台中市的外籍人士，納入市民限定申請資格內，提供雙十公車乘車優惠，截至今年2月底，已有114名外籍人士申請綁卡。

其餘人行道改善等建議，交通局均持續推動相關改善建設。

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