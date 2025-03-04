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    台南楠西農會改選大勢底定 現任總幹事郭富文1票險勝5連霸

    楠西區農會總幹事郭富文（右）與理事長張勝榮都順利連任。（記者吳俊鋒攝）

    楠西區農會總幹事郭富文（右）與理事長張勝榮都順利連任。（記者吳俊鋒攝）

    2025/03/04 13:31

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南楠西是「0121地震」的重災區，正全力復建中，而今年的農會改選戰況激烈，各界矚目的總幹事之爭，今天終於底定，現任郭富文1票險勝挑戰派，順利5連霸。

    郭富文強調，選舉已經平和落幕，希望大家放下，攜手為美好願景打拚，他也將傾聽各界建言，全力以赴，讓農會繼續向上提升。

    郭富文說，楠西農會之前被「接管」過，他上任後踏實經營，逐步成長，讓體質愈加穩健，可以再擴大服務範疇，績效目

    標也能更多元。

    楠西是國內芒果最大產區，郭富文指出，一定全力推廣優質的在地品牌；而代表、理事們對於農會發展所提的意見，都將納入決策參考依據，共同努力。

    楠西農會今天召開第20屆理監事會第1次會議，先進行理事長選舉，當權派的張勝榮5票，險勝挑戰派的謝林花梅，連任理事長。

    隨後，理事們展開總幹事的遴聘，郭富文一樣拿下過半的5張同意票，順利連任；接著再進行常務監事的選舉，過程平和。

    由於今年楠西農會的改選，朝野兩造的代表席次接近，玉井警方派員到場戒護，分局長劉柏陞坐鎮，秩序良好。

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