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    首頁　>　政治

    國民黨控違法募款揭志工身分 「山除薇害」支持成員提告

    「山除薇害」批國民黨用政治勢力肉搜公民，將會長出更多的「阿美」。（取自「山除薇害臉書）

    「山除薇害」批國民黨用政治勢力肉搜公民，將會長出更多的「阿美」。（取自「山除薇害臉書）

    2025/03/03 21:35

    〔記者何玉華／台北報導〕國民黨今開記者會指控發起罷免國民黨立委王鴻薇的團體違法募款，並曝光罷免團體幹部「阿美」真實姓名，喊話檢調介入徹查。罷團「山除薇害」表示，活動開銷皆來自志工自掏腰包、店家友情支持及民眾自發協助；國民黨運用政治勢力公然肉搜公民，團隊將全力支持成員循法律途徑提告，被公布姓名的「阿美」則說，早做好被放大檢視的準備，不怕國民黨的暴力跟鬥爭手法，「國民黨挑錯人查水表了。」

    「山除薇害」聲明表示，罷免團隊由公民組成，成員不隸屬於任何政黨，組成來自各行各業，跨越中山、北松山選區，集結全台有志之士依循憲法實行罷免的公民權利。活動開銷皆來自志工自掏腰包、店家友情支持及廣大民眾的自發協助。對國民黨發言人大動作召開記者會，運用政治勢力公然肉搜一名普通公民，團隊將全力支持成員決定循法律途徑提告，以維護個人權益。

    聲明譴責國民黨不斷漠視選民質疑，對公民訴求充耳不聞，甚至動用政黨資源，假借監督之名，行打壓罷免行動之實。但團隊的信念不會動搖，罷免行動將持續進行，不會向惡勢力妥協，更不會喊停即將到來的二階連署，這一切將化作送王鴻薇回家閉門思過的動力。

    被國民黨點名的「文宣組長」蔡阜蓉坦承身分，表示工作上的藝名是沐容，阿美是熟朋友喚她的小名，當初隱姓埋名使用小名擔任團隊發言人為的是保護家人、避免個人身分模糊罷免行動的焦點。並強調她經得起檢驗，從投入罷免行動的那一刻起，就做好被放大檢視的準備，不會因為國民黨對她的個人攻擊而放棄繼續投入罷免行動，「我有一顆非常強大的內心，只能說國民黨挑錯人查水表了。」

    「山除薇害」批國民黨用政治勢力肉搜公民，將會長出更多的「阿美」。（取自「山除薇害臉書）

    「山除薇害」批國民黨用政治勢力肉搜公民，將會長出更多的「阿美」。（取自「山除薇害臉書）

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