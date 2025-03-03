藍大砍總預算又要軍人加薪 王定宇批：面臨大罷免開始大撒幣

民進黨立委王定宇。（資料照）

2025/03/03 16:33

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團今開記者會宣布軍人待遇改革4項方案。對此，民進黨立委王定宇表示，國民黨大概是面臨大罷免就開始大撒幣，卻忘了自己把國家總預算能砍的砍、能凍的凍，又要開出這樣的政治支票，這並不是一個負責任的態度。他強調，作為負責任的政黨或政治人物，應思考財源從哪裡來，否則有違憲疑慮。他也建議支持國防部所提出的方案。

國民黨團上午舉行記者會，指本會期將修法讓義務役薪資不得低於基本工資，並提高志願役勤務加給，從現行1萬元提高至3萬元，另也將修法將戰鬥部隊的加給加倍、提高地域加給、超時加給等。

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對此，王定宇指出，從去年起，國防部長顧立雄就已研擬幫職業軍人、志願役軍士官兵調高薪資待遇，並於立院國防委員會備詢時，公開表示會在12月把方案送到行政院，建議藍營是否先支持國防部提出較完整的方案，畢竟要大撒幣或要肉桶政治容易，但作為一個負責任的政治人物或政黨，應思考財源從哪裡來。

他也說，何況在台灣不管是釋憲文或是憲政體制，民意代表提出增加預算支出的提案，若沒有和行政部門進行溝通的話，事實上是有違憲疑慮。

王定宇認為，為提高軍人留營比率、提高國軍戰力，對於調高軍人待遇他覺得是有共識的，但到底要調多少，行政部門當然要看米缸裡面有多少米，再來制定相關的支出政策，也要考慮和公教人員的衡平性。

他直言，目前國民黨大概是面臨大罷免，就拚命大撒幣，但卻忘了自己把國家總預算能砍的砍、能凍的凍；一面刪、凍總預算，一面又開出大撒幣這樣的政治支票，這並不是一個負責任的態度，最後只是一個立場宣示。一昧用民代身分，用立法權凌駕行政權，開出這樣的預算支票，對國家財政及軍人都不好。

王定宇建議，不管是哪一個黨團，是否可以先看看國防部研擬出來的薪資調整方案，並給予支持。另外，既然都肯定國軍了，總不能只給薪水，不給武器、彈藥及油料，是否把不合理的業務費凍結、不合理的裝備及營舍預算刪減，儘速透過覆議的方式恢復，這才是真正的重視國軍。

他強調，如果真的想要成事，真的想要把這件事做好，建議是否大家坐下來好好討論，不要只是競相比賽在肉桶裡面丟肉塊，這對國軍不好，對台灣的政黨政治也不健康，「唯一可能想救的，只是那些被罷免人的急迫感而已。」

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