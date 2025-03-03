吳存金請辭 林德宇批盧秀燕縱容、溺愛造成一個月2愛將請辭

吳存金請辭，引發藍綠市議員討論。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/03 13:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府地政局長吳存金因涉特別費不實核銷而請辭，對此民進黨市議員林德宇指一個月內市長盧秀燕的2位愛將接連請辭，這來自於市長的縱容，也是市長的溺愛，而民進黨市議會黨團總召王立任認為台中市政府應該用高規格來規範政務官；國民黨市議會黨團書記長李中表示，吳存金已請辭，展現負責任態度，現在就靜待司法調查。

地政局長吳存金今天請辭獲准，民進黨市議會黨團總召王立任表示，黨團認為，台中市政府應該用高規格來規範政務官。

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他更質疑，市長盧秀燕在出國期間發生問題，市府完全沒有反應的能力，為何什麼事要等市長回國才能處理及緊急應變發聲明，他一再要求市府要有告知及讓市民有知的義務，呼籲市府面對事情要檢討改進，讓市民有知權利，

對於外界質疑盧團隊螺絲是否鬆了？王立任表示，盧秀燕已執政6年，應該有經驗團隊，一路以來，盧秀燕有其他想法，因此市府未在市政好好作為，但請市府不要忘了市府官員本來應該用心在市政上，近來盧市府有人上班請假打德州撲克、還有特別費核銷不實、其他業務上不積極，要求盧團隊要把螺絲栓緊，卸任還有兩年，未來要做什麼，先把目前的問題做好，才有下一步。

民進黨市議員林德宇表示，農曆年假後一個月內，盧市長的2位愛將接連請辭，一個是因為個人的特休假跑去打德州撲克，一個是吳存金因為個人的特別費，在盧秀燕一心只想準備總統大位之際出事請辭，這不是螺絲鬆了，是市政府蒙塵，這來自於盧秀燕的縱容，也是市長的溺愛，讓2位愛將在這時發生這樣的事情。

林德宇表示，市長個人的選舉事小，不應該影響市政府的廉能及效率，盧秀燕在想總統大位之前，應該要自己知道自己的本分，管理好市政府，而且不要讓市政府的官員覺得市長一心想選總統，無心市政，而在自己的特別費、特休假發生弊案及爭議，讓市府蒙塵。

國民黨中市議會書記長李中表示，既已請辭，就待檢察官調查結果，像前研考會主委劉彥澧是正常請假去參加德州撲克比賽，雖是國際正式活動，只是有人觀感不同，避免大家對盧秀燕的印象，劉彥澧乾脆就請辭，吳存金也是該辭就辭，一切她自己負責， 請待檢察官調查。

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