楊瓊瓔、江啟臣一階罷免連署結果 民團：中選會本週公布

「中三拒瓔」罷免團體在臉書po文，將於3月4日發放二階連署需知同意書。（擷取自臉書）

2025/03/02 12:38

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第三選區國民黨立委楊瓊瓔及第八選區立法院副院長江啟臣也遭民眾團體發動罷免，不少人關心2人被罷免的進度；反共護台志工聯盟辦公室主任陳正敬今天表示，因這二區罷免第一階段連署結果較晚送出，中選會本週會公布。

罷免團體「中三拒瓔」發動罷免台中市第三選區國民黨立委楊瓊瓔，「一罷擊臣」則發動罷免台中市第八選區國民黨立法院副院長江啟臣，第一階段連署送件後，後續遲未宣布結果，部分連署罷免的民眾關心。

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「中三拒瓔」在臉書粉專表示，「鄉親們免緊張，謝謝大家超級關心，詢問訊息如雪花般飛來」，強調發動罷免第三選區立委楊瓊瓔的第一階段連署，因送件時間較晚，「放榜日還沒到」。

「一罷擊臣」團體則在粉專po文指出，這個月等中選會公布該團體發動連署罷免立法院副院長江啟臣的第一階段連署結果後，二階連署將正式開跑，只有60天時間，要蒐集超過2萬1060份連署書，這是一場硬仗，成功與否就靠大家的力量。

反共護台志工聯盟辦公室主任陳正敬今天回應指出，這二區罷免的第一階段結果，中選會應會於本週公布。

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