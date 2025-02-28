宜蘭縣信賴台灣之友會青年會成立 林緗庭任會長

宜蘭縣信賴台灣之友會青年會成立，會長由35歲林緗庭（右2）當選，宜蘭縣信賴台灣之友會理事長林國漳（右1）、行政院政務委員陳金德（中）上台祝賀。（圖取自陳金德臉書）

2025/02/28 09:40

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕「宜蘭縣信賴台灣之友會青年會」27日晚間成立，40多名青年朋友齊聚，第一任會長由35歲林緗庭當選，期許讓民主價值在青年世代深耕茁壯，行政院政務委員陳金德也受邀到場，表示將與所有民主前輩，成為青年會後盾，並肩為公共政策注入嶄新思維。

宜蘭縣信賴台灣之友會青年會27日晚間舉行成立典禮，宜蘭縣信賴台灣之友會理事長林國漳、行政院政務委員陳金德、立委陳俊宇等人均到場。籌備委員會主任委員翁季說，青年會籌備工作歷經曲折，但感謝在眾多青年夥伴的支持與陪伴下順利完成。

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獲推薦並全票通過第一任會長的林緗庭，由林國漳親自授證。她說，青年會要將歷史薪火傳承下去，讓民主價值在青年世代中深耕茁壯，前輩們用生命和青春換來的民主自由不容忘記，「我們的責任就是要讓這份珍貴的成果，在未來持續成長。」

林緗庭未來將致力推動建立青年論壇，打造討論空間；深入社區，推動公民教育；建立青年參與橋梁；整合社群媒體，將民主深植青年等4大任務，盼邀請更多青年力量參與，討論地方政治與公共議題，攜手共創宜蘭及台灣更美好的明天。

陳金德表示，很高興能夠見證一個充滿活力的「新生命」誕生，期待並肩集思廣益為公共政策注入嶄新思維，攜手打破民主政治最可怕的敵人，就是事不關己與缺乏責任感，讓台灣紛亂的政局，因為我們的行動，而有所進步。

他也提及，幸運年輕時得到黨內前輩的大力支持，當選國大代表開始累積為人民服務的經驗，當青年力量在前方盡情奔跑時，他和許多前輩也會成為青年會的最強後盾，配合需求、提供協助，集眾人之力為家鄉努力。

「宜蘭縣信賴台灣之友會青年會」27日晚間成立，40多名青年朋友齊聚，第一任會長由35歲林緗庭當選接任，期許讓民主價值在青年世代中深耕茁壯。（宜蘭縣信賴台灣之友會青年會提供）

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