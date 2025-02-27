公務員須具結無中國身分證 陸委會：查到會取消台灣籍沒辦法當

國人申辦中國身分證一事，陸委會說，如果公務人員有雙重身分，查到會取消台灣身分，就沒有辦法當公務員。（取自陸委會臉書）

2025/02/27 19:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕銓敘部近日函請全國各公務機關，加強宣導公務人員不得赴中設籍、領用中國身分證、護照或申請定居證、居住證，須填寫具結書。陸委會發言人梁文傑今天強調，如果公務人員有雙重身分，查到會取消台灣身分，就沒有辦法當公務員。若有的話，希望公務員可以像海軍上兵一樣主動告知，可做特殊處理。

兩岸人民關係條例第9條之1規定，台灣人民不得在大陸地區設有戶籍或領用中國護照；違反前項規定，除經有關機關認有特殊考量必要外，喪失台灣地區人民身分，及其在台灣地區選舉、罷免、創制、複決、擔任軍職、公職及其他以在台灣設有戶籍所衍生相關權利，並由戶政機關註銷其戶籍登記。

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銓敘部發文指出，「請各機關加強宣導不得有赴中設籍、領用中國護照、 申領中方身分證、定居證及居住證之情事，並於文到2週內請所屬員工完成旨揭具結書之填寫後，留服務機關備查。 有關具結結果請依台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之1、銓敘部及人事總處來函辦理」。

此外，教育部發文通令各級學校，內容提及「中共將融合發展視為和平統一過渡階段，並於112年間提出鼓勵台胞來閩定居落戶、便利台胞在閩生活發展等十項出入境措施，不斷鼓勵台灣民眾在福建省落戶（申領定居證及在陸設籍），積極誘拉我國人成為中國公民」。

函文提到，「中共福建省另訂有特別規定，刻意破壞兩岸單一戶籍制度，使台灣人民在福建設籍、申領定居證、身分證，無需繳交台灣身分證件。中共相關作為，已嚴重違反我方法律，刻意破壞現狀，目的在混淆兩岸人民身分認定規範，製造兩岸人員往來交流失序狀態，影響我方社會運作及秩序」。

「依中共規定，申領居住證者須在中國居住6個月以上，並按捺指紋、提供個人資訊。軍公教人員如已持有居住證者，除因配合中共之要求而提供相關資訊，已對國家安全及公務安全維護造成高度風險外，是否曾有差勤異常狀況，各機關應主動釐清｣、「本案請各機關協助就現職軍公教人員及初任、 調任時，加強宣導具結不得在中國大陸設籍、領用中國護照、申領中國身分證、定居證及居住證」。

梁文傑在陸委會例行記者會指出，最近對於公務員有中國身分證、居住證、居民證等正在查處中，目前還沒有明確結果，希望這個工作盡快進行。

梁文傑說明，這部分是請銓敘部跟行政院人事行政總處，對全國公務員、各部會、各單位的公務員做清查，並不是陸委會發函給各部會。

梁文傑強調，如果公務人員有雙重身分，查到會取消台灣身分，就沒有辦法當公務員。過去這樣情形很少見，但自從上一次海軍上兵出現這種狀況後（指有中國身分證），政府是希望全國公務員在被查到前，可以像上兵一樣主動報告，就可用上兵模式做特殊處理，否則日後查出來，就沒有寬待空間。

關於居住證部分，依照中共居住證的法規，需在中國居住6個月以上，才能夠領居住證，顯然台灣軍公教人員不太可能去居住6個月以上，然後有拿到居住證的情形。如果有的話，就必須要說明到底是怎麼拿到的，是不是代辦或偷偷請假去的，希望大家都能夠誠實告知，因為所有軍公教人員都有義務遵循政府政策，希望全國公務員都能夠遵守。

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