為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    京華城土地被扣押！鼎越第3度抗告成功 高院發回更裁

    京華城土地示意圖。 （資料照）

    京華城土地示意圖。 （資料照）

    2025/02/24 12:34

    〔記者楊國文／台北報導〕台北地檢署偵辦前台北市長柯文哲涉京華城容積率圖利、收賄案，調查認定京華城可獲不法利益逾新台幣111億元，據此向台北地院聲請扣押京華城改建案現址土地獲准，投資開發的威京集團子公司鼎越開發不服台北地院第2度裁定扣押土地，提起抗告成功，高等法院今再度撤銷原裁定，發回北院更裁。

    高等法院裁定指出，犯罪利得扣押的前提，須先判斷有無「犯罪所得」，而刑法所謂「犯罪所得」，是以實際所得者為限，若無所得或尚未取得者，即無從進行沒收、追徵或以財產抵償的諭知。

    高院認為，本案的不法利益，應指容積獎勵20%，並不是被扣押的土地，則如何認定土地為犯罪所得而為得沒收之物，得以扣押？即使認定為保全追徵而扣押鼎越公司所有的該土地，不過，北院原裁定扣押土地全部，是否違反比例原則？

    高院也指出，鼎越公司依約須完成「韌性城市貢獻獎勵」、「智慧城市貢獻獎勵」、「宜居城市貢獻獎勵」的要求後才能取得容積獎勵，但鼎越公司是否已依約完成要求而取得容積獎勵20%？如未取得，是否仍得准許為扣押？另外，鼎越公司已向台北市政府表示願先暫緩20%獎勵容積部分的工程，儘速辦理變更設計，則該大樓容積獎勵是否仍能存在？北院原裁定並未妥適說明，因此，鼎越公司抗告有理由，今將原裁定撤銷發回北院更裁。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播