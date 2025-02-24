京華城土地被扣押！鼎越第3度抗告成功 高院發回更裁

京華城土地示意圖。 （資料照）

2025/02/24 12:34

〔記者楊國文／台北報導〕台北地檢署偵辦前台北市長柯文哲涉京華城容積率圖利、收賄案，調查認定京華城可獲不法利益逾新台幣111億元，據此向台北地院聲請扣押京華城改建案現址土地獲准，投資開發的威京集團子公司鼎越開發不服台北地院第2度裁定扣押土地，提起抗告成功，高等法院今再度撤銷原裁定，發回北院更裁。

高等法院裁定指出，犯罪利得扣押的前提，須先判斷有無「犯罪所得」，而刑法所謂「犯罪所得」，是以實際所得者為限，若無所得或尚未取得者，即無從進行沒收、追徵或以財產抵償的諭知。

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高院認為，本案的不法利益，應指容積獎勵20%，並不是被扣押的土地，則如何認定土地為犯罪所得而為得沒收之物，得以扣押？即使認定為保全追徵而扣押鼎越公司所有的該土地，不過，北院原裁定扣押土地全部，是否違反比例原則？

高院也指出，鼎越公司依約須完成「韌性城市貢獻獎勵」、「智慧城市貢獻獎勵」、「宜居城市貢獻獎勵」的要求後才能取得容積獎勵，但鼎越公司是否已依約完成要求而取得容積獎勵20%？如未取得，是否仍得准許為扣押？另外，鼎越公司已向台北市政府表示願先暫緩20%獎勵容積部分的工程，儘速辦理變更設計，則該大樓容積獎勵是否仍能存在？北院原裁定並未妥適說明，因此，鼎越公司抗告有理由，今將原裁定撤銷發回北院更裁。

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