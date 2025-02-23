罷免綠營「雙吳」能成？陳冠安：選區政黨結構影響結果

前國民黨青年部主任、「罷吳四騎士」成員陳冠安。（取自陳冠安臉書）

2025/02/23 23:50

〔記者劉宛琳／台北報導〕公民團體大罷免行動如火如荼展開，下個月預計將開始第二階段連署。前國民黨青年部主任、「罷吳四騎士」成員陳冠安分析，身在北市且選區近幾屆有藍委當選的民進黨立委吳思瑤和吳沛憶，得票率分別是未過5成、未達4成，尤其吳思瑤過去一年擔任黨團幹部仇恨值高。這次罷免是政黨基本盤對決，因此選區的政黨結構對於最終投票結果的影響占比就變得更加重要。

陳冠安表示，罷免的邏輯跟選舉不太一樣，如果是個別罷免，會相對吃選區特性和被罷免人特質，但這次是台灣有史以來第一次的大罷免，扣除掉不分區，有超過6成5的立委遭到罷免。

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陳冠安指出，尤其在大罷免是由民進黨團總召柯建銘率先發動的情況下，這次罷免的驅動力其實就變成政黨基本盤的對決。因此扣除掉被罷免人自身因素，包括仇恨值與得票率，選區的政黨結構對於最終投票結果的影響占比，就變得更加重要。

陳冠安說，從這個角度來看，身在北市且選區近幾屆有藍委當選的民進黨立委吳思瑤和吳沛憶，尤其考量到吳思瑤過去一年擔任黨團幹部仇恨值高，且得票率未過5成，而吳沛憶得票率更未達4成，自然就位居容易被罷免的綠委之列。

陳冠安表示，就目前來說，藍白對推動罷免雙吳也有高度共識；選區結構、候選人特質與在野共識三大因素環繞，也就不意外近期雙吳趨近低調。

黨內人士分析，藍營優勢越小的選區就越較被罷掉，反之就較不容易被罷掉，「不過這是在假定藍綠投票率接近的情況下才有的結果」。目前綜觀民調，在柯建銘等綠營KOL搖旗吶喊之下，泛綠投票率明顯高於泛藍，多數選區可望都能通過25%同意票門檻，「因此是否能反制罷免成功，就得視不同意票的多寡」。

該人士也說，藍營投票意願低，與藍營尚未展開反制措施有關，但若投票前未形成危機感，則部分優勢選區，確實可能因為民眾不認同罷免，但覺得藍委很穩而未門投票，出現跌破眼鏡的結果，所以從這個角度來看，每一位藍委都不能輕敵懈怠。上至鐵藍區的賴士葆、羅明才、林德福，下至得票率較少的葉元之、鄭正鈐，都有一定風險。反倒是幾個激戰區，包括徐巧芯、王鴻薇、李彥秀，則可能因綠營攻勢過猛，也催出藍營投票率，最後輕騎過關。

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