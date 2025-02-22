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    台經院專家看川普關稅 「吠得很大聲 但沒咬下去」

    孫明德表示，川普就職後高談闊論，「吠得很大聲，但沒咬下去」。（工策會提供）

    孫明德表示，川普就職後高談闊論，「吠得很大聲，但沒咬下去」。（工策會提供）

    2025/02/22 18:54

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕美國總統川普上任後陸續祭出各項關稅政策，為全球經濟帶來巨大動盪。對此，台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德表示，明年川普將迎來「期中選舉」，對於其就職後高談闊論的各項發言，可說是說的多做的少，「吠得很大聲，但沒咬下去」，關稅增加將導致美國本土物價上升，將不利於明年的期中選舉。

    孫明德應台中市工策會邀請演講表示，2025全球經濟是「北冷南熱」，東南亞成為製造業的外移首選，原有的勞力密集產業則外移至南亞及非洲，這些國家經濟成長快速，基礎建設大興土木、快速發展。

    孫明德說，全球政經風險日益加劇，包括中美貿易戰升級，美國對於台海、南北韓、中東政局的介入與影響，過去40年是全球貿易化最盛的時期，受川普開第一槍的影響，未來極有可能「各國自掃門前雪」，全球貿易開倒車、四分五裂。

    工策會總幹事黃于珊表示，「春江水暖鴨先知」，去年孫主任預測台灣景氣將迎來春暖花開，產業也迎接春雁到來，然面對美國大選後，地緣政治風險日漸加劇，產業急需掌握全球經濟脈動和未來趨勢，透過孫主任具豐富產業經驗，分享深入淺出，將複雜的總體經濟學及各國政經局勢淺顯易懂地解說，幫助大幅瞭解數據分析未來。

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