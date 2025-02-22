究責丁學忠、謝衣鳯！民眾怒吼捍衛台灣民主、罷免濫權立委

台灣公民陣線、台灣經濟民主連合在雲林同心公園舉辦究責會，抗議謝衣鳯、丁學忠加入「傅崐萁們」行列，在國會通過惡法、亂刪中央預算。（記者李文德攝）

2025/02/22 18:00

〔記者李文德／雲林報導〕台灣公民陣線、台灣經濟民主連合舉辦的「二月青鳥，雲彰濫權立委究責會」，今（22日）在雲林虎尾同心公園登場，上百人發出怒吼「捍衛台灣民主，罷免濫權立委」，並究責彰化謝衣鳯、雲林丁學忠加入「傅崐萁們」行列，號召民眾團結，向濫權立委徹底展現民意。

今下午2點開始，上百人集結在虎尾同心公園，對丁學忠、謝衣鳯究責，眾人高喊「罷免濫權立委」，經民連智庫研究員柯嘉偉指出，過去一年丁、謝兩人在國民黨團總召傅崑萁號令下，配合推動各項癱瘓政府法案，如通過三大惡法、連署推動「離島建設條例」增訂、「國家通訊傳播委員會組織法」修正草案，大幅調高退休警察年金所得替代率，種種不顧憲政、民生及國安等表現，這兩位藍委都是應究責對象之一。

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台灣公民陣線執委羅宜表示，將全力支援罷免行動，也持續記錄本屆立委推動民主倒退及亂台法案的惡行。明天將要去南投舉辦「二月青鳥，內地濫權立委究責會」，向馬文君、游顥究責。

經民連召集人賴中強表示，縣市層級究責會將於明天告一段落，3月份開始會到41個藍委選區舉辦各別立委究責會；羅宜表示，現已和不少罷團聯繫，目前仍在規劃中，首場可能將在雙北或桃園舉行。

究責會中，更有罷免丁學忠、謝衣鳯的公民團體出攤收集同意書收件。兩民團志工表示，目前收集同意書後，正式進入第2階段連署就會開始聯繫進行連署，現階段因志工人數不足，正持續招募中，也希望能有在地店家，可能提供連署點設置，盼具有有勇氣的民眾，不要害怕強權，加入行列。

針對今日下午究責會，丁學忠表示，一切以平常心看待，持續為職務做好本分，而目前週末他也在選區共10鄉鎮與立委張嘉郡舉辦就職周年座談，歡迎公民能到場聆聽。

現場更有罷團擺設攤位，邀請公民能加入行列。（記者李文德攝）

罷團擺設攤位，邀請公民加入行列。（記者李文德攝）

民眾坐在台下聆聽。（記者李文德攝）

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