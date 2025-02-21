林岱樺案牽動潘孟安、劉世芳選高雄？ 許智傑：機會不大

立委許智傑認為潘孟安與劉世芳選高雄的機會不大。（記者葛祐豪翻攝）

2025/02/21 12:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨立委林岱樺捲入助理費案遭交保，牽動黨內下屆高雄市長初選布局，傳出原先已表達不選的總統府秘書長潘孟安，及內政部長劉世芳，都有可能上陣應戰？對此，立委許智傑今天（21日）受訪直言「機會應該不大」。

備戰2026年高雄市長選戰，民進黨初選原有立委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑與前勞動部長許銘春等5人參加，許銘春因捲入勞動部職場霸凌案，雖未正式表態退選，已形同提早出局；如今又傳出林岱樺涉助理費案，對選情衝擊相當大。

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原先已對黨內表達不選高雄市長的總統府秘書長潘孟安，在林岱樺案件爆出後，外傳不排除是黨高層考量的最後出戰名單；此外，曾擔任過高雄市副市長的內政部長劉世芳，近期也被點名可能加入戰局。

對此，立委許智傑今天受訪時表示，現在不適合談選舉 但他個人研判，潘孟安與劉世芳來高雄參選的機會應該不大。

據了解，劉世芳本人對參選下屆高雄市長的意願很低，近期也忙於中央事務，較無在地方走動。

至於潘孟安，黨內人士指出，潘很受賴清德總統倚重，現在他對參選高雄市長的意願的確不高，而是志在未來閣揆。

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