澎縣府提案補助湖西鄉民健保費每月100元 在地議員認杯水車薪

湖西鄉垃圾場大火，澎湖縣政府提案補助鄉民每人每月100元健保費。（記者劉禹慶攝）

2025/02/20 14:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕刻正召開的澎湖縣議會臨時會，澎湖審查澎湖縣政府墊付案，其中第11案「澎湖縣湖西鄉居民定額健保費補助計畫」，編列1080萬元，平均每人每月100元，出身湖西的縣議員許育愷認為澎湖縣政府雖表現「誠意」，但卻是「杯水車薪」，讓飽受嫌惡設施之苦的湖西鄉民「無感」。

「全縣免健保、湖西優先」的議題，是縣長陳光復競選政見，主要是湖西鄉有澎湖10大嫌惡設施，包括油庫、電廠、垃圾場、廚餘場、機場、風力發電廠等，澎湖縣政府提案補助健保費。凡設籍湖西鄉3年，6至64歲民眾，但低中收入戶、身心障礙、65歲以上、6歲以下已受健保補助不再重複提供補助，以湖西鄉16124人，已受健保補助4200人，設籍滿3年受惠民眾10600人。

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許育愷表示，湖西多年來承載整個澎湖縣快速發展，經濟繁榮後所帶來的荼毒，包括垃圾場、發電廠、油庫等族繁不及備載，民眾縱有不滿，但還是得接受這個現實，如果湖西民眾因為常年被種種污染影響，而需頻繁就醫看診，卻還不見得能改善這些舊疾時，誰又會憐惜湖西民眾呢？湖西鄉民只是提出小小、甚至幾近卑微的要求縣府一年減免湖西民眾每人大約萬餘元的健保費，試問，這過分嗎？無理嗎？湖西鄉民也希望健康平安在無污染的環境中過生活。

湖西垃圾場被視為十大嫌惡設施之首，屢次大火還燒毀資源回收場設施。（記者劉禹慶攝）

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