劉彥澧請辭徐巧芯讚有政治責任 翁達瑞：「不知廉恥」的極致

學者翁達瑞。（資料照）

2025/02/19 10:23

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯的丈夫、台中市府研考會主委劉彥澧近日被爆「蹺班打德州撲克」，劉彥澧昨稱是請假參加合法運動競技錦標賽，晚間更發聲表示已請辭獲准。徐巧芯在臉書發文嗆「罵我雙標的蟾蜍，知道我們跟你不一樣了吧」。對此學者翁達瑞（陳時奮）表示，妳老公丟掉工作叫「被迫辭職」，連「引咎辭職」都稱不上，哪來政治責任，徐巧芯的臉書貼文是「不知廉恥」的極致。

翁達瑞在臉書PO文表示，3年前五月，徐巧芯紅線違停。被舉發後，徐巧芯施壓前來取締的員警，還說謊掩飾她的不當言行。更令人傻眼的是，徐巧芯事後在臉書分享一張停車場的照片，還加上旁白：「報告！我有改進，乖乖停在停車格內（笑臉）」，當時，他就說徐巧芯「不知羞恥」，就像在市場偷吃東西的小偷，被逮到後才花錢購買，卻沒有因為偷竊感到羞恥，反大肆張揚她有乖乖付錢購買。

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翁達瑞指出，徐巧芯經常用高到不合理的道德標準檢驗他人，受害者包括下班唱歌的陳時中，以及公餘玩樂團的王必勝。諷刺的是，徐巧芯卻縱容自己的丈夫翹班打撲克牌。

丈夫的惡行被揭發後，徐巧芯不僅沒有自理門戶，反而放任枕邊人狡辯：「依規請假參加合法賽事！」明眼人一看就知道這是假掰，短短幾字就有兩件不實，第一，徐巧芯的丈夫是台中市政府的研考會主委，屬責任制的政務官，上下班可以不用打卡，翹班當然也不用請假；第二徐巧芯的丈夫被逮到玩撲克牌的現場照片，桌上有一堆籌碼，就是賭場專用的現金籌碼。根據他的了解，正式的撲克牌比賽不會使用現金籌碼。

翁達瑞續指，徐巧芯丈夫的第一輪假掰失效，於是改口「有請假、會檢討改進！」徐巧芯的丈夫翹班玩撲克牌，而且還有公開聚賭的嫌疑，不知有何檢討改進的空間？除了口罩，還要戴假髮嗎？或者桌上的現金籌碼要藏好？徐巧芯丈夫的第二輪狡辯就是戀棧，但火已經燒到公關女王盧秀燕。接著就是請辭獲准的戲碼，其實是被盧秀燕切割了，丈夫辭職後就是徐巧芯「不知羞恥」的臉書貼文。

徐巧芯說「罵我雙標的蟾蜍」，翁達瑞怒批，說徐巧芯雙標剛好而已，稱不上罵人。相反的，是徐巧芯沒有教養，用蟾蜍醜化政治立場不同的人。不過徐巧芯沒教養也不是新聞就是了；徐巧芯說「知道我們跟你不一樣了吧」，翁達瑞指出，早就知道我們不一樣啊！「一言蔽之，我們知道羞恥，但徐巧芯不知羞恥。」

徐巧芯說「這才叫政治責任」，翁達瑞反批，在政界打混多年，徐巧芯還錯解了「政治責任」。妳老公丟掉工作叫「被迫辭職」，連「引咎辭職」都稱不上，哪來政治責任，如果盧秀燕因為用人不當辭職或自請處分，那才叫負起政治責任。徐巧芯也可以因所託非人辭職，勉強算負起政治責任；徐巧芯說「民進黨沒有的骨氣我們有」，翁達瑞怒轟，徐巧芯又用錯了名詞。老公翹班打牌被逮，狡辯無效後被迫辭職，這不叫有骨氣，而是「能混則混、能撈則撈」的典範，骨氣指的是一個人堅守原則、不屈服權勢，在逆境中仍然保持操守、不妥協、不隨波逐流。在徐巧芯夫妻的身上，完全看不到骨氣。

翁達瑞直言，徐巧芯的臉書貼文是「不知廉恥」的極致。如果他的配偶翹班去打牌，狡辯無效後被迫去職，他會羞愧到躲起來，不可能還在臉書貼文，就算他在臉書貼文，也是道歉文。絕不會敲鑼打鼓自誇：明明是件醜聞，卻扭曲成功績。套一句台灣的俗語：「徐巧芯把喪事當喜事辦！」

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