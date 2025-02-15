王義川、李正皓、卓冠廷「狂推帛琉觀光大作戰」 拜會惠恕仁

立委王義川率團參訪我國友邦帛琉，並與帛琉總統惠恕仁、觀光部長曼尼萊會面，深化台帛邦誼並推動觀光合作。（卓冠廷提供）

2025/02/15 07:55

〔記者翁聿煌／新北報導〕立委王義川、新北市議員陳乃瑜、卓冠廷夫婦與政治評論員李正皓前往我國友邦帛琉參訪，王義川一行人並與帛琉總統惠恕仁、觀光部長曼尼萊會面，深化台帛邦誼並推動觀光合作。

參訪團在13日及14日在台灣駐帛琉大使黎倩儀陪同之下，拜會惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）及曼尼萊（Ngiraibelas Tmetuchl）。惠恕仁對訪團表達熱烈歡迎，更強調台灣和帛琉是印太區域重要夥伴，感謝台灣官方近年提升台帛旅遊的便捷性，他也與民間企業代表，包括和大工業執行長沈千慈、敞得公司董事長林戊坤及甲電國際公司董事長蔡世寅等人，就帛琉的投資開發機會進行深入交流。

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曼尼萊引用哈佛大學的人類學研究，指出帛琉與台灣同為擁有南島民族基因的家人，他回顧台灣對帛琉的長期援助，包含協助帛琉在長島公園建設入水坡道，讓許多身障及行動不便者得以親近海洋，他也期盼當台灣人民在計畫海外旅遊時，能優先考慮帛琉，親身體驗這片美麗的原始天堂。

王義川表示，台帛邦誼有26年深厚歷史，當台灣在國際間遭受不公平的對待時，帛琉總是挺身為台灣人民仗義執言，他將持續爭取台灣透過能源、通訊與醫療合作，支持帛琉發展，建議台灣各大學有海洋研究與海洋觀光的系所可以開設暑期課程，到帛琉進行海外教學與研究。

卓冠廷表示，很高興有機會見證帛琉「上帝水族箱」美名，他準備來自家鄉鶯歌的陶瓷工藝品，挑選包含台灣藍鵲、油桐花及梅花鹿等別具台灣代表性的意象，並由團長王義川贈給惠恕仁及曼尼萊等人。

新北市議員陳乃瑜表示，她選區內的坪林、石碇、烏來，不只是水源特定保護區，也同樣面臨經濟發展和環境保護兼顧的挑戰，陳乃瑜也邀請惠恕仁有機會到她選區觀光考察，希望未來可以透過暑期夏令營、交換學生，甚至締結姊妹校和學術交流的模式，讓台帛學生擴大交流，體驗茶鄉和原鄉之美。

立委王義川（右）新北市議員卓冠廷，參訪友那帛琉，積極推動台帛觀光旅遊交流。（卓冠廷提供）

立委王義川（前排右三）率團參訪我國友邦帛琉，並與帛琉總統惠恕仁、觀光部長曼尼萊會面，深化台帛邦誼並推動觀光合作。（卓冠廷提供）

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